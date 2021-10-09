تحدثت عنه أروى جودة.. كل ما تريدين معرفته عن تجميد البويضات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

في الآونة الأخيرة، بدأت العديد من النساء في تأخير قرار الزواج، ما دفعهن إلى اللجوء لعملية تجميد البويضات.

وكشفت الفنانة أروى جودة خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون تي في"، عن تفكيرها في تجميد البويضات كي تستطيع الحمل بعد فترة، قائلة "فكرت في فترة من الفترات في تجميد بويضاتي، لأن من الوارد الشخص الذي ارتبط به لا يرغب في إنجاب الأطفال".

لذا نقدم لكم كل ما تريدين معرفته عن عملية تجميد البويضات، وفق ما كشفته الدكتورة سالي كساب أخصائية النساء والتوليد والعقم، إذ إن هناك عدة أسباب للجوء الفتيات لتجميد البويضات، هي كالتالي:

- إذا كانت المرأة تعاني من السرطان وتتلقي العلاج الكيميائي، لأنه قد يقضي على البويضات الموجودة بالمبيض.

- إجراء عملية جراحية تتطلب إزالة المبيض.

- بالإضافة إلى هناك العديد من النساء يفضلن الزواج في سن متأخر، لذا تفضل الاحتفاظ بها واستخدامها عند الزواج.

- تعاني من بعض المشاكل في الكرموسومات المسؤول عن الإنجاب، حيث تبدأ في الانخفاض.

وأضافت أخصائية النساء والتوليد أن أفضل وقت للخضوع لهذا الإجراء، عندما تكون المرأة أقل من 30 عاما، نظرا لأن كلما زاد السن، قلت قدرة النساء على إنتاج بويضات عالية الجودة.

وتابعت "لا يوجد عدد معين للبويضات، حيث يعتمد ذلك طبقا لأدوية التنشيط، وسن المرأة".

هل تجميد البويضات يؤثر على عذرية الفتاة؟

وذكرت "كساب" أنه بالطبع لا يؤثر على عذرية الإناث، موضحة أن الأسعار تختلف من مركز لآخر، وحسب عدد البويضات فيمكن أن تبدأ من 1000 جنيه.

وقدم موقع "mayoclinic"، بعض الفحوصات التي يجب إجرائها قبل عملية التبويض، وكيف يتم تجميد البويضات.

قبل البدء في عملية تجميد البويضات، من المحتمل أن تخضع لبعض اختبارات فحص الدم، بما في ذلك:

- اختبار احتياطي المبيض، لتحديد كمية ونوعية البويضات، قد يختبر الطبيب تركيز الهرمون المنبه للجريب والإستراديول في الدم في اليوم الثالث من الدورة الشهرية، حيث يمكن أن تساعد النتائج في التنبؤ بكيفية استجابة المبايض لأدوية الخصوبة.

- فحص دم آخر بالموجات فوق الصوتية للمبيضين، للحصول على صورة أكثر اكتمالاً لوظيفة المبيض.

- فحص الأمراض المعدية، وذلك للبحث عن بعض الأمراض المعدية، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد B و C.

كيف يتم تجميد البويضات؟

- تحفيز المبيض:

وذلك عن طريق البدء في إعطاء المرأة هرمونات اصطناعية لتحفيز المبايض على إنتاج بويضات متعددة بدلاً من البويضة الواحدة التي تتطور شهريًا عادةً.

وأثناء العلاج، ستخضعين لاختبارات الدم لقياس استجابتك لأدوية تحفيز المبيض، وعادة ما تزداد مستويات هرمون الاستروجين مع نمو الجريبات، وتبقى مستويات البروجسترون منخفضة حتى بعد الإباضة.

كما يقوم الطبيب أيضًا إجراء الموجات فوق الصوتية المهبلية، وهو إجراء يستخدم الموجات الصوتية لإنشاء صورة لداخل المبيضين، لمراقبة تطور الأكياس المملوءة بالسوائل حيث تنضج البويضات.

وعندما تكون الجريبات جاهزة لاستخراج البويضات بعد 10 إلى 14 يومًا، يمكن أن تساعد حقنة موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (بريجنيل، أوفيدريل) أو دواء آخر في نضج البويضات.

- سحب البويضات:

يتم سحب البويضات تحت تأثير التخدير، باستخدام السحب بالموجات فوق الصوتية عبر المهبل، حيث يتم إدخال مسبار الموجات فوق الصوتية في المهبل لتحديد البصيلات.

ثم يتم توجيه إبرة عبر المهبل إلى الجريب، ويتم استخدام جهاز سحب متصل بالإبرة لإزالة البويضة من الجريب، ويمكن إزالة بويضات متعددة.

وتشير الدراسات إلى أنه كلما تم استرداد عدد أكبر من البويضات، كانت فرص الإنجاب أفضل.

وبعد سحب البويضات قد تعانين من تقلصات، ويستمر الشعور بالامتلاء لعدة أسابيع، نظرا لأن المبايض تظل متضخمة.

- التجميد:

بعد وقت قصير من حصاد البويضات المخصبة، يتم تبريدها إلى درجات حرارة دون الصفر للحفاظ عليها لاستخدامها في المستقبل.

وتسمي العملية الأكثر شيوعًا لتجميد البويضات بالتزجيج، لكن، من الضروري الاتصال بالطبيب المختص بعد إجراء التجميد، إذا كان لديك بعض الأعراض مثل:

- الإصابة بحمى حيث تصبح درجة الحرارة أعلى من 38.6 درجة مئوية.

- الشعور بألم شديد في البطن.

- زيادة الوزن بأكثر من 9 كجم في 24 ساعة.

- الإصابة بنزيف مهبلي غزير.

- صعوبة التبول.