فيتامينات وأطعمة لتقوية مناعة طفلك مع بداية العام الدراسي الجديد

القاهرة - سمر حسين - ماما

أوضحت وزارة الصحة والسكان كيفية تحضير مشروبات طبيعية صحية وغنية بفيتاميني «أ، ج»، لتقوية مناعة الأطفال ضد فيروس كورونا المستجد مع بداية العام الدراسي الجديد.

وشرح فيديو للوزارة عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» بعض الوصفات السهلة لرفع المناعة، منها وصفة عصير البرتقال بالجزر، المكونة من «كوب عصير برتقال + نصف كوب عصير جزر»، إذ تعتبر الوصفة غنية بفيتاميني «أ، ج»، بجانب وصفة أخرى من عصير اللبن الذهبي أو اللبن بالكركم والعسل مكونة من «كوب لبن + ملعقة صغيرة كركم + ملعقة صغيرة عسل»، تساعد على الوقاية من الأمراض المعدية، لأن «الكركم» معروف بالفوائد الطبية مثل تحفيز الجهاز المناعي ومضاد للالتهابات، أما اللبن غني بالبروتين الذي يساعد في تجديد خلايا الجهاز المناعي، والعسل الأبيض يحفز المناعة.

البروتينات والكربوهيدرات الأهم لجسم الطفل

وتعليقا على ما سبق، قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة وعضو الجمعية المصرية لدراسة السمنة، إن الاعتماد الأساسي الأول لجسم الطفل على البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية، فتلك العناصر من الضروري توفيرها لجسم الطفل لأنهم من أكثر الفئات عرضة لخطر الأمراض بسبب ضعف الجهاز المناعي.

وجبات تقوي مناعة الطفل للوقاية من كورونا

وذكرت أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة عند الأطفال؛ للوقاية من الفيروسات وخاصة فيروس كورونا المستجد، فالبروتين متمثل في اللحوم بشكل رئيس، ومن الضروري توفيرها مرة واحدة في الأسبوع للأطفال لتوفر فيتامين «B» والحديد، والخضروات واحتوائها على الأملاح والمعادن التي يحتاجها الطفل، والدهون الصحية أيضاً، كون النقلات العصابية تتأثر بها بشكل كبير.

وحذرت خلال حديثها لـ«الوطن» من المقليات بشكل عام، والأطعمة ذات السكر العالي، والوجبات السريعة، والمياه الغازية، وطالبت بتقليل كمية الأرز والمكرونة للطفل في الطعام، مشيرة إلى أنها ضد تناول الطفل لأي فيتامين بشكل عام لأنها غير مفيدة للطفل وإنما تضر جسده.

ونصحت بشرب اللبن لاحتوائه على البروبيوتيك، وهى مكملات غذائية من البكتيريا النافعة التي تساعد في عمل الجهاز الهضمي والمساعدة في عمل الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض.

مكونات الطعام في «اللانش بوكس»

وأضافت بعض الاقتراحات الإضافية لـ«اللانش بوكس» الخاص بالطفل في العام الدراسي الجديد، منها أن يكون مكوّنا من بعض الأطعمة المفيدة للطفل مثل العيش البلدي بدلاً من الفينو، والجبن باختلاف أنواعها، البيض، التونة، الخضار بأنواعه، التمور، ثمرة فاكهة.