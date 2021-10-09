كيك وتارت.. طرق لتحضير حلوى شهية من الرمان داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الرمان من الفاكهة التي تلقى إقبالًا كبيرًا خلال فصل الشتاء؛ إذ يجرى تناوله سواء بالأكل أو إعداده كعصائر، حيث تحتوي حباته على العديد من الفوائد الغذائية المهمة للجسم، لذلك تحرص العديد من ربات البيوت على إدخاله ضمن مكونات العديد من الأكلات داخل المنزل، وبشكل خاص الحلوى بأنواعها المختلفة.

ونستعرض خلال هذا التقرير، بعض طرق إعداد الحلوى بحبات الرمان داخل المنزل، حسب الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

كيكة الرمان

- مقادير عمل كيكة الرمان

200 جرام دقيق

200 جرام سكر بني فاتح

140 جرام زبدة

1 ونصف ملعقة صغيرة بيكينج باودر

3 بيض

6 ملعقة كبيرة لبن

60 جرام جزر مبشور

40 جرام فسدق مجروش

- للزينة

1 رمانة متفصصة

فسدق مجروش

نعناع طازة

- للجليز

عصير رمان

سكر بودرة

- طريقة تحضير كيكة الرمان

- في العجان، تخلط الزبدة مع السكر حتى تمام التجانس.

- ثم يضاف البيض بالتدريج، ثم يضاف الجزر المبشور مع الاستمرار في الخفق.

- ثم يضاف اللبن ثم يضاف خليط الدقيق مع البيكنج باودر والملح.

- يمكن إضافة حبوب الرمان مع الحشوة مع 2 ملعقة من عصير الرمان.

- ويخفقوا جيدًا حتى تمتزج المكونات ثم يصب الخليط قالب كيك

ثم تضاف حبوب الرمان على الوجه ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة أو حتى تمام النضج وتترك داخل الفرن، والفرن مغلق لمدة 5 دقائق وتخرج على سطح في درجة حرارة الغرفة وتترك حتى تبرد ثم يضاف عليها الجليز.

لعمل الجليز

- يخلط السكر البودرة مع عصير الرمان.

- ثم يضاف على الكيكة وتزين بالفستق وحبوب الرمان وأوراق النعناع.

ميني تارت بالرمان

مقادير عمل ميني تارت بالرمان

- للتارت

1 وربع كوب سكر ناعم

نصف كوب زبدة

3 كوب دقيق

1 بيض

ربع ملعقة صغيرة بيكينج باودر

رشة ملح

- للحشوة

4 ملعقة كبيرة جبن كريمي

كريم شانتيه

نصف كوب رمان

2 ملعقة صغيرة عسل أبيض

- طريقة تحضير ميني تارت بالرمان

في الخلاط، يخلط الدقيق مع الزبدة ثم يضاف البيضة.

ثم تضاف الفانيلا ثم يضاف البيكنج باودر.

ثم تضاف ملعقتين من الماء وتخفق حتى يكون مثل رمل البحر.

وتلم العجينة باليد ثم تدخل الثلاجة نصف ساعة حتى تتماسك.

ثم توضع العجينة في قالب التارت، ثم تخرم العجينة بالشوكة، ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج.

لعمل الحشوة: تخلط الجبنة مع العسل ثم يضاف كريم شانتيه ويقلبو جيدًا.

ثم يحشى بها التارت ويزين بالرمان ويقدم.