الامارات | انتهاء تصوير مسلسل "السيدة زينب" قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير مسلسل "السيدة زينب" قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتهي أسرة مسلسل "السيدة زينب" الذي يقوم ببطولته الفنانة سوسن بدر ومحمود عبد المغنى وريهام سعيد، من تصوير العمل بعد 12 يوماً، ويواصل فريق العمل التصوير بشكل يومي، والمسلسل سيناريو وحوار أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وتدور أحداث مسلسل "السيدة زينب"، في منطقة السيدة زينب وحي زقاق المدق بالعاصمة المصرية القاهرة، ويتناول أبطال العمل قصصاً من تلك المنطقة في إطار اجتماعي، وسيذاع خارج السباق الرمضاني على إحدى القنوات الفضائية وفق صحيفة اليوم السابع المصرية.

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