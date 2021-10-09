الامارات | مصر.. الحبس سنتين لطبيب و2 آخرين في واقعة "الممرض والكلب"

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. الحبس سنتين لطبيب و2 آخرين في واقعة "الممرض والكلب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، بالحبس سنتين للطبيب عمرو خيري و 2 آخرين، وإلزامهم بدفع تعويض 20 ألف جنيه في اتهامهم بالتنمر على ممرض، ومطالبته بـ"السجود لكلب" في إحدى العيادات بمستشفى خاص في القاهرة.



وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية إن أمر إحالة المتهمين المحبوسين شمل اتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويراً لواقعة التنمر، ما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حساباً خاصاً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news