الامارات | سقط من الطابق التاسع فانكسر ذراعه !

شكرا لقرائتكم خبر عن سقط من الطابق التاسع فانكسر ذراعه ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط شاب يبلغ من العمر 31 عاماً من الطابق التاسع في أحد المباني بنيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، على سقف سيارة من نوع bmw فحطم سقفها ثم نهض من مكانه وسأل المارة قائلاً: "ماذا حدث؟".

وبحسب صحيفة "ميرور" فإن الرجل لم يصاب سوى بكسر في ذراعه، وقال المارة إنهم سمعوا صوت ارتطام شديد ثم وجودوا الرجل يقوم من السيارة وهو يصرخ من شدة الألم في ذراعه المكسور وسألهم عن ماذا حدث.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن مصدر مطلع قوله إن الرجل لا يعمل في المبنى، ولم يتضح سبب وجوده هناك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news