«نيرمين» تقيم دعوى طلاق: «كل ما يخلف يتجوز واحدة جديدة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«جوزي كل ما يتجوز واحدة وتيجي تولد يتجوز عليها»، وقفت «نيرمين.ك»، أمام محكمة الأسرة تتذكر أسباب انفصالها عن زوجها بعد مرور عام واحد على زواجهما لتدخل الزوجة المكلومة في صدمة من أفعال زوجها التي لم تكن تعلم عنها شيئا قبل زواجهما.

كان البداية من تدليل الأم الزائد الذي وصل إلى مرحلة إفساد شخصية الزوج الذي يعمل محاسبا في بنك، سعت أن تحقق له أحلامه في الزواج بأكثر من فتاة في وقت قليل تحقيقا للحلم الذي رآه قبل زواجه الأول، وهو أنه سيقدم على الزواج من 3 فتيات.

لم يمر العام الأول على زواج «نيرمين» حتى واجهت ظلم والدة زوجها: «أول لما خلفت أمه طردتني من البيت من غير أي رحمة، وقالتله: هجوزك تاني وتبقى متجوز اتنين يخدموك».

اعتقدت «نرمين» في بداية زواجها أن حماتها تسخر منها ولا تريد «خراب» بيتها ولكن صدمة شعرت بها الزوجة عندما تفاجأت بخطبته من أخرى بعد ولادتها مباشرة: «والدته راحت خطبت له بنت أخوها عشان تقهرني وأنا لسه والده».

لم تكتف الأم بزواج ابنها الثاني حتى تفاجئه الأم بعروس جديدة بعد حمل الزوجة الثانية: «بتحقق أحلامه فينا من غير ما تراعي حقوقنا، نفس اللي عمله فيا عمله تاني وكمان لا بيصرف عليا ولا على مراته التانية».

نيرمين تقيم دعوى طلاق: جوزي بيحقق أحلامه على حسابي

رفضت الزوجة الاستسلام والبقاء على ذمته بعد زواجه للمرة الثالثة لتقرر الانفصال عنه، لكنه رفض التطليق إلا بعد تنازلها عن جميع حقوقها المادية هي وطفلها، حتى تقيم الزوجة دعوى طلاق تحمل رقم 871 لعام 2021 في محكمة أسرة 6 أكتوبر للحصول على حكم الطلاق.