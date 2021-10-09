تعرفي على أسباب تعفن البلح في الثلاجة.. منها الرطوبة والماء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يلجأ البعض إلى تخزين البلح في الثلاجة لأشهر عدة، وهناك أسباب لتلك الظاهرة ذكرها موقع «سي بي سي سفرة»، على النحو الآتي..

أسباب تعفن البلح في الثلاجة

ومن أسباب التي تؤدي إلى تعفن البلح في الثلاجة

التخزين الخاطىء

والمقصود بالتخزين الخاطىء هو تركه في الكيس البلاستيك وحفظه في الثلاجة، ويعمل هذا الكيس على زيادة رطوبة البلح وتكون المزيد من السوائل حوله، وهو ما يجعله يتعفن داخل الكيس، وخاصة عند وضعه في درج الثلاجة.

يفضل حفظ البلح في عبوة طعام نظيفة وجافة وتترك في أول رف الثلاجة.

الرطوبة والماء

عند التعامل مع البلح يجب حفظه بشكل صحيح دون غسيل، حيث يحفظ البلح جافا كما هو ولا يغسل إلا عند تناوله وتقديمه، لأن حفظ البلح مبلل يؤدي إلى زيادة الرطوبة ويسرع تلفه وتعفنه.

خلط البلح مع أنواع أخرى

يجب الانتباه عند حفظ الفاكهة إلى حفظ كل نوع منها بعيدا عن الآخر، لأن لكل نوع عمر افتراضي وطبيعة متغيرة، لهذا لا يوضع البلح مع فاكهة أو خضروات أخرى، لأنه سريع التسوية ورطوبة والأنواع الأخرى تسرع من تلفه.

التناول المتقطع

والمقصود بالتناول المتقطع، تناول جزء من حبة البلح وترك بقاياها مع باقي الحبات السليمة أو ترك النواة فارغة في طبق البلح داخل الثلاجة مما يؤدي إلى تلف الكمية بالكامل.

البلح الناضج

يوجد أحيانا بلح شديد النضج بين كمية البلح، وترك تلك البلح الناضج مع باقي الكمية يعمل على تسوية الكمية بالكامل سريعا، لذلك يجب فحص كمية البلح بالكامل ورفع الناضج منها وتناوله أولا حتى لا يترك ويتلف ويسبب تعفن لباقي البلح.

علامات تؤكد تعفن البلح

ظهور تكتلات سكرية على البلح من الخارج.

انبعاث رائحة كريهة من البلح وكأنها رائحة تعفن وحموضة.

ظهور طعم لاذع وحامض عند تناول البلح.

انتشار بقع لونية وثقوب في حبات البلح.