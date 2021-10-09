ما هو ريجيم الفواكه.. وكيف يساعدك في خسارة الكثير من الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

النظام الغذائي المعتمد على الفاكهة هو نظام نباتي شديد التقييد، يستثني جميع المنتجات الحيوانية، بما في ذلك الألبان ومشتقاتها.

ومتبعو هذه الحمية يعتمدون أساسيا على الفاكهة والخضروات والمكسرات والبذور باعتدال، وأنواع الطعام الأخرى، مثل الحبوب والبقوليات والدرنات، بشكل محدود للغاية أو يتم الامتناع عن تناولها تمامًا، كما يتجنبون تناول الأطعمة المطبوخة من أي نوع، بما في ذلك الفاكهة المطبوخة، حسب ما ذكر موقع "healthline".

ما هي الفوائد المحتملة؟

عند تناولها باعتدال، يمكن أن تكون الفاكهة جزءًا صحيًا جدًا من نظام غذائي مغذي|، وتتضمن بعض فوائد تناول الفاكهة ما يلي:

- تحتوي الفاكهة على الألياف، والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتشجيع حركات الأمعاء المنتظمة، ويعتبر التفاح والكمثرى والتوت من الفواكه الغنية بالألياف الغذائية.

- يعد البرتقال والفلفل الأحمر والفراولة أمثلة على الفواكه التي تحتوي على الكثير من فيتامين سي، وهذا يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان واللثة، كما يدعم فيتامين سي جهاز المناعة.

- يعد الموز والجوافة والشمام والمانجو أمثلة على الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، ويمكن أن يساعد البوتاسيوم في الحفاظ على ضغط دم صحي وتنظيم توازن السوائل في الجسم.

- البرتقال والفواكه الاستوائية مثل المانجو غنية بالفولات، وهذا يمكن أن يساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء، كما يدعم حمض الفوليك نمو الجنين.

- الخوخ وجميع أنواع التوت أمثلة على الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، ومضادات الأكسدة تحد من إنتاج الجذور الحرة، ويمكنهم حماية بشرتك ومحاربة الأمراض.

ما هي المخاطر المحتملة؟

يفتقر النظام الغذائي القائم على الفاكهة إلى العديد من العناصر الغذائية الضرورية للصحة العامة، وهذا يشمل:

البروتين.

الكالسيوم.

فيتامينات ب.

الأحماض الدهنية أوميجا 3.

ونظرًا لطبيعة النظام الغذائي شديدة التقييد، فإن سوء التغذية يمثل مصدر قلق كبير، وقد يدخل جسمك في حالة الجوع، وهذا يعني أن التمثيل الغذائي الخاص بك سوف يتباطأ لأنه يحاول التمسك بمخزونك الغذائي والحفاظ على الطاقة.

وقد تعاني أيضًا من فقر الدم والتعب وضعف جهاز المناعة، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى هشاشة العظام.

كما أن النظام الغذائي القائم على الفاكهة غني جدًا بالسكر، هذا قد يجعله خيارًا سيئًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو مقدمات السكري أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو مقاومة الأنسولين.

متى يجب استشارة الطبيب؟

اتباع نظام الفاكهة الغذائي يعد فكرة جيدة وقد يكون لهذا النظام الغذائي تأثير سلبي على صحتك العامة إذا كنت تعاني من حالة طبية أساسية أو إذا كنت تتناول أي أدوية، لذا من الأفضل

استشارة الطبيب قبل البدء في هذا النظام الغذائي، لمساعدتك في فهم المخاطر الفردية الخاصة بك ومساعدتك في تعديل النظام الغذائي ليناسب احتياجاتك.