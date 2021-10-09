10 معلومات عن ريم العلوي: «حبيبها شغّلها مديرة ثم شوّه وجهها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من مرور ما يقرب من خمسة أشهر على وقوع الحادث الذي تعرضت له فتاة تدعى ريم العلوي، على يد حبيبها المدعو ميلاد رؤوف، الذي شوه وجهها بحامض الكبريتيك المركز، في 20 مايو الماضي، بولاية برايتون البريطانية، إلا أن الواقعة لاقت صدى إعلاميًا كبيرًا على مدار الأيام القليلة الماضية، من قبل المنصات والصحف حول العالم، وبشكل خاص الإنجليزية، بعدما جرى الحكم عليه مؤخرًا بالسجن لمدة 15 عاما على المتهم.

تفاصيل حادث ريم العلوي

وتعود تفاصيل واقعة الفتاة العشرينية، قبل أشهر قليلة، بعدما قررت الطبيبة الشابة «ريم» الانفصال عن حبيبها الذي يعمل كطبيبًا هو الآخر، وهو ما دفع الأخير إلى قرار الانتقام منها، بعدما أصبح لا يستطيع العيش من دونها.

بعد الانفصال عن حبيبها انتقلت «ريم» للعيش في مسكن جديد بولاية برايتون في المملكة المتحدة، ليقرر «ميلاد» الانتقام منها على طريقة لم يتوقعها شخص، بعدما تنكر في جسد وأزياء سيدة بدينة سمراء البشرة، وتمكن من الوصول بسهولة إلى منزل الفتاة، وفور الوقوف على عتبة باب مسكنها، قام بإلقاء الحامض على وجهها ورقبتها، ما أحدث لها إصابة بالغة في عنينها اليسرى، فضلا عن الحروق الكبيرة في أنحاء متفرقة من جسدها.

من هي ريم العلوي؟

ونستعرض خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن الطبيبة العشرينية ريم العلوي، حسبما رصدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نقلًا عن الملف التعريفي للفتاة على الموقع الخاص بعملها ««DocBot».

1- فتاة في العشرينيات من عمرها.

2- طالبة سابقة في جامعة كارديف البريطانية.

3- كانت قد أنهت علاقتها مع صديقها السابق ميلاد في وقت ما في شهر مارس الماضي، قبل أن تنتقل إلى ولاية برايتون.

4- في عام 2016، أسس حبيبها السابق ميلاد رؤوف صاحب الـ25 عامًا، موقعًا طبيًا على الإنترنت عُرف باسم «DocBot»، ومن ثم عملا معا من خلاله.

5- تولت «ريم» منصب مدير تسويق الموقع الطبي.

6- تخصصت ريم العلوي في دراسة أمراض الأعصاب والتخدير.

7- في وقت سابق عملت أيضًا كرئيسة جمعية التخدير والجراحة والرعاية المركزة بجامعة كارديف.

8- وبعيدًا عن المجال الطبي، تعد ريم العلوي من عشاق فنون الدفاع عن النفس.

9- وخلال الملف التعريفي لها، شاركت بعض المعلومات الشخصية عنها، كعشقها لتناول القهوة بشكل يومي، فضلًا عن صنعها لكيكة البرتقال بشكل خاص.

10- أيضًا أضافت الفتاة أنها تحب التصوير فهو من الهوايات المفضلة لها، فضلًا عن نشرها الصورة الأقرب إلى قلبها والتي التقطتها أسفل أعماق إحدى المسطحات المائية.

تفاصيل محاكمة ميلاد رؤوف

وشهدت محاكمة الشاب المتهم مواجهة مباشرة بين الطرفين، إذ أقر «ميلاد» بشعوره بالذنب لما ارتكبه من فعل إجرامي نحو حبيبته وتدمير حياتها، بينما عبرت «ريم» عن مأساتها الشديدة في كلمات مؤثرة، موضحة أنها لم تتمكن من العودة لممارسة حياتها بصورة طبيعية مرة أخرى بعد أن تم تدميرها جسديًا ونفسيًا.