طبيب يوضح العلاقة بين غازات البطن والإصابة بضعف الصحة العقلية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشعر البعض بشكل مفاجىء بانتفاخ في البطن والرغبة في التجشؤ دون تناول الطعام مما يؤدي إلى التساؤل عن أسباب حدوث ذلك.

وتوصلت دراسة حديثة إلى أن الشعور بالانتفاخ والتجشؤ يعد علامة على ضعف الصحة العقلية.

وأجريت الدراسة على ما يقارب من 6 آلاف شخص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والمكسيك؛ للتعرف على مدى العلاقة بين انتشار انتفاخ البطن والأعراض المرتبطة بالغاز والصحة العقلية.

واتضح من خلال الدراسة أن الغازات هي الشكوى الأكثر شيوعا، ولاحظ العلماء أن الأشخاص الذين يشتكون من الغازات يميلون إلى الإبلاغ عن مستويات أعلى من التوتر والقلق والاكتئاب.

وهذا يعني أن الصحة العقلية السيئة تسبب مشكلات الغازات، حيث أن الغازات تثير القلق مما يؤثر على الصحة العقلية.

وأوضح الطبيب القائم على الدراسة البروفيسور أولافور بالسون، من قسم الطب بجامعة نورث كارولينا، أن أسباب الاختلافات في الاعراض بين دولة وأخرى غير معروفة حتى الآن وتحتاج إلى مزيد من التحقيق، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

واختتمت الدراسة بأن العوامل الثقافية أو اللغوية أو النظام الغذائي أو الصحة العامة تؤثر على حجم الأعراض المرتبطة بالغازات وتقلبات البطن.

أسباب غازات البطن

تنتج غازات البطن نتيجة عدة أسباب منها كما ذكرها موقع Mayo Clinic.

ابتلاع الهواء.

تنتج الغازات في المعدة بشكل أساسي بسبب ابتلاع الهواء عند تناول الطعام أو الشراب.

تتكون الغازات في الأمعاء الغليظة عندما تخمر البكتيريا الكربوهيدرات والألياف وبعض أنواع النشويات والسكريات التي لاتهضم في الأمعاء الدقيقة.

أطعمة تسبب الغازات

ومن الأطعمة التي تسبب الغازات منها:

الفاصولياء

البازلاء.

الحبوب الكاملة.

الفواكه.

وعلى الرغم من أن الأطعمة الغنية بالألياف تزيد من تكون الغازات، فإن الألياف ضرورية للمحافظة على السبيل الهضمي ليعمل بصورة جيدة.