هذا ما يحدث لك إذا تناولت خل التفاح يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يتمتع خل التفاح بالعديد من الفوائد الصحية الضرورية لصحة الجسم، ويعود استخدامه للأغراض الصحية والطبية إلى اليونان القديمة، لذا يوصي بعض خبراء الصحة باستهلاكه يوميًا لجني أقصي الفوائد الصحية.

وفي إطار ذلك، نقدم لكم أبرز الفوائد الصحية التي تعود على جسمك إذا تناولت خل التفاح يوميًا، وفق ما أوضح موقع "thehealthy".

- إنقاص الوزن:

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا، فيمكنك فقدان الوزن عن طريق تناول محلول من الماء وخل التفاح، حيث يجعل معدتك ممتلئة لفترة أطول.

- تسهيل الهضم:

يعمل خل التفاح العجائب لجهازك الهضمي، ويرجع ذلك بسبب المواد الحيوية الموجودة به المفيدة بشكل كبير للكائنات الدقيقة الصحية، لذا يمكن أن يساعد تناوله أيضًا في تنظيم كمية الحمض في معدتك، مما يؤدي إلى سهولة الهضم.

- ضبط نسبة السكر في الدم:

يزيد استهلاكه من كفاءة الأنسولين في تكسير السكر، حتى أثناء تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، لذا يمكن أن يساهم في ضبط مستويات السكر في الدم.

- تعزيز صحة القلب:

إذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول الضار وخطر الإصابة بنوبة قلبية، فقد يساعدك خل التفاح في التقليل من نسبة الدهون الثلاثية، كما أن احتوائه على الألياف الغذائية التي تسمى البكتين تساهم في تعزيز صحة القلب.

- امتصاص جسمك العناصر الغذائية بشكل أكثر فعالية:

يحتوي خل التفاح على النباتات المعوية التي بدورها تسمح لأجسامنا بامتصاص المزيد من الكالسيوم والحديد، وهما ضروريان لتحسين صحتنا العامة.

- الوقاية من السرطان:

يمكن أن تساهم العديد من الأطعمة في نمو الخلايا السرطانية، ويرجع ذلك إلى المحتوى الحمضي للسموم المخبأة في المشروبات والوجبات الخفيفة المفضلة لدينا، وخل التفاح له خصائص قلوية يمكن أن تساعد في الحفاظ على توازن الحموضة القلوية في أجسامنا، وبالتالي الوقاية من السرطان.

- رائحة أنفاسك أفضل

فائدة أخرى لخصائص خل التفاح المضادة للبكتيريا، يمكن أن يساهم في التخلص من رائحة الفم الكريهة، حيث أن شربه يوميًا أو استخدامه كغسول للفم يمكن أن يساعد في الحفاظ على أنفاسك منتعشة.

- إزالة البكتيريا الضارة من الجسم:

له خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات، وبالتالي يمكن أن يمنع نمو البكتيريا الضارة والفطريات في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى احتوائه على حمض الأسيتيك الذي يساعد في قتل البكتيريا المسببة للأمراض مثل الإشريكية القولونية، والميكروبات والفيروسات الضارة.