ماذا عن الزوجة التي لا تقدم لزوجها الابتسامة والاهتمام؟.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

يعاني زوج من قلة اهتمام زوجته به وعدم ابتسامتها في وجهه، وعليه توجه بسؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «ماذا عن الزوجة التي لا تقدم لزوجها الابتسامة والاهتمام؟».

الإفتاء: يجب على الزوجة تقديم الاهتمام لزوجها دائمًا

وخلال مقطع فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء، على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، رد أحد أمناء الفتوى على تساؤل الزوج، قائلًا: إنه يجب على الزوجة تقديم الابتسامة دائمًا في وجه زوجها، فضلًا عن اهتمامها به، وإسماعه الكلام اللطيف، حتى لا يلجأ للبحث عن الارتباط بسيدة أخرى، ولا يعني ذلك أن فعله سيكون صحيحًا، بل لا ينبغي أن تكون الزوجة عونًا له على سلك طريق الشيطان.

وتابع أمين الفتوى: «البر شيء لين، وجه طليق وكلام هين»، لذا يجب على الزوجة تجنب عبوث الوجه والتلفظ بالكلام السيئ أمام زوجها.

ماذا يفعل الزوج إذا انعدمت رغبته في زوجته؟

وفي وقت سابق، توجه أحد المواطنين بطرح سؤال على دار الإفتاء المصرية، عن مشروعية زواجه من سيدة أخرى، عقب انعدام رغبته في زوجته الأولى.

وردت دار الإفتاء خلال مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية بمنصة «يوتيوب»، موضحة أن زواج الرجل للمرة الثانية في هذه الحالة جائز»، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الإصلاح أولى.

وعلى الجانب الآخر، وردًا على تعليق دار الإفتاء، جاءت بعض التساؤلات من سيدات نحو: «ماذا تفعل الزوجة في حال انعدام الرغبة في زوجها».

وأوضح الشيخ أحمد مدكور، أحد شيوخ الأزهر، أن الأصل في الإسلام التعدد، واستشهد بقوله تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا».

كما استشهد خلال تصريحات سابقة لـ«هُن»، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل».