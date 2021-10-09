بديل اللانش بوكس.. وجبات مدرسية منخفضة التكاليف لطفلك

القاهرة - سمر حسين - ماما

تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2021، يحرصن الأمهات على البحث لتقديم أفضل الوجبات الصحية لأبنائهن خلال وجبات فطارهم في يومهم الدراسي، إذ بات «اللانش بوكس» هو الوسيلة الأولى والآمنة لتقديم أفضل الوجبات المتنوعة للطفل على مدار اليوم الدراسي، لكنه في بعض الأحيان قد يشكل أعباء مادية على الأسر التي تواجه ظروفًا معيشية صعبة.

وجبات مدرسية منخفضة التكاليف

ونظرًا لمعاناة بعض الأمهات من تكاليف تحضير اللانش بوكس، قدمت الدكتورة منة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، خلال حديثها لـ«هن»، مجموعة من الأفكار البسيطة لإعداد وجبات مدرسية منخفضة التكاليف لطفلك، والتي جاء من بينها:

1- الوجبة الأولى

سندوتش جبنه قريش بالفلفل الأخضر وشرائح الزيتون، شرائح خيار وجزر، ثمرة برتقال أوجوافة، زجاجه مياه.

2- الوجبة الثانية

سندوتش بلح بالسمنة، أو سندوتش فول، ثمرة برتقال، شرائح جزر، حفنة فشار.

3- الوجبة الثالثة

سندوتش تونه بالبطاطس، سندوتش جبنه شيدر، جوافة وتمر، شرائح خيار وثمرة موز.

4- الوجبة الرابعة

سندوتش طعمية مع معلقة طحينة وخس، سندوتش جبنة بيضاء بالفلفل الأخضر، شرائح جزر وخيار، ثمرة فاكهة، زجاجة مياه.

5- الوجبة الخامسة

قطعة بطاطا مشوية كبيرة، فيشار، سندوتش فول، خيار، جزر، ثمرة جوافة.

6- الوجبة السادسة

سندوتش حلاوة طحينية، سندوتش جبنة شيدر بشرائح الفلفل والخس، ثمرة موز.

وجبات مدرسية لدعم الأطفال مرضى الأنيميا

ومن ناحيتها كشفت الدكتورة ولاء طه، استشاري التغذية العلاجية، أن الطفل مريض الأنيميا يحتاج إلى نظام تغذية لتعويض الطاقة المنقوصة نتيجة الإصابة بالمرض.

ونصحت استشاري التغذية، بتقديم بعض الوجبات الغذائية التي يحتاج الطفل تناولها لتعويض نقص العناصر، والتي منها:

- اللبن المدعم بالفيتامينات.

- الجبن.

- الفواكه الطازجة والمجففة مثل التين والمشمش والجوافة والبرتقال.

- البيض.