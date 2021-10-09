الامارات | نقابة المهن الموسيقية: إيقاف حسن شاكوش قرار نهائي ولا رجعة فيه

شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية: إيقاف حسن شاكوش قرار نهائي ولا رجعة فيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في مصر علاء عامر، أن قرار إيقاف المطرب الشعبي حسن شاكوش "نهائي ولا رجعة فيه".

وقال علاء عامر إن حسن شاكوش "لم يحترم خشبة المسرح أو الجمهور"، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة "بتجاهل وعدم تسليط الضوء أومتابعة مؤدي المهرجانات".

وأضاف عامر أنه بصدد إرسال خطابات إلى نقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام بمصر وكذلك إلى جميع الجهات المسئولة تحثهم على عدم التعامل مع مؤدي المهرجانات.

وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية قد أعلنت إيقاف شاكوش عن الغناء إثر الخلاف الذي نشب بينه وبين المطرب رضا البحراوي.

وإلى ذلك، قال الناقد الفني أكرم ناجي الذي يعمل في تطبيق «وياك» بأن مطرب المهرجانات حسن شاكوش سوف يصدر أغنية تحمل اسم «وياك» الأحد، والتي ستكون مفاجأة للجمهور من حيث الكلمات واللحن، وقال أكرم: الفكرة كانت لدي منذ 4 شهور وقمت بعرضها على الإدارة وتحمسوا لها جدا وتم التواصل مع فريقه، أما اختيار «شاكوش» تحديدا فمن وجهة نظري شاكوش أفضل مطرب مهرجانات حاليا وأرى ذكاء شديدا في اختياراته لكل خطوة قادمة، ولذلك خطوة التعاون مع وياك هي ذكاء منه أيضًا.

وحول كيفية التعامل مع شاكوش وهو حاليا موقوف وممنوع من الغناء، قال أكرم: كل الإجراءات والأغنية تمت قبل قرار وقف شاكوش بمدة كبيرة.

يذكر أن حسن شاكوش أوقف مؤخرا عن الغناء والحصول على تصاريح لإحياء الحفلات من قبل نقيب الموسيقيين هاني شاكر بعد خلافه وتفوهه بعبارات غير لائقة ضد المطرب رضا البحراوي في حفل مشترك بالساحل الشمالي قبل أسابيع.

وقدم شاكوش الأغنية الأعلى مشاهدة في هذا الصيف «حبيبتي» التي شاركت معه بطولة الكليب الفنانة ياسمين رئيس، وتجاوزت 90 مليون مشاهدة.

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