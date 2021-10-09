تعرف على الكمية المناسبة للسكر يوميا.. وإليك أبرز بدائله

محمد اسماعيل - القاهرة - الإفراط في تناول السكر يرفع خطر الإصابة بالسمنة وداء السكري من النوع الثاني، كما أنه ضار بالأسنان ويُضعف المناعة ويؤدي إلى مشاكل البشرة والشعر ومتاعب المعدة والأمعاء كالشعور بالامتلاء والانتفاخ والإسهال والإمساك، ولذا يجب أخذ الحيطة ومعرفة الكيمة المناسبة.

وقالت اختصاصية التغذية، داريا روساكوفا، أن "أولئك الذين يسعون إلى إنقاص الوزن أو ببساطة جعل نظامهم الغذائي أكثر صحة يتناولون غالبًا العسل ومنتجات أخرى بديلة للسكر".

أوضحت روساكوفا لموقع "تسارغراد" الروسي أنه "بالنسبة لأولئك الذين يحاولون إنقاص وزنهم يتوجب عليهم خفض معدل السكر إلى النصف أي إلى حوالي 25 جرامًا في اليوم، بالإضافة إلى ذلك يجب تجنب المنتجات التي تحتوي على السكريات الإضافية".

وعللت الاختصاصية سبب وجوب خفض الكمية، بأن الكربوهيدرات التي تدخل الجسم سريعة التأثير، ما يسبب اضطرابات يمكن تؤدي إلى داء السكري مع مرور الوقت.

وأوصت روساكوفا بتناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة كبديل مفيد عن تناول السكر حيث أنها تحتوي على الكربوهيدرات وهي غنية بالألياف الغذائية، كما تمنع امتصاص الغلوكوز في الدم بسرعة كبيرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لا ينبغي استخدام العسل كبديل مضمون للسكر.