أفكار للسندوتشات والوجبات المدرسية.. «علشان ميشتروش من برا»

القاهرة - سمر حسين - ماما

هناك العديد من الأطعمة التي يجب الاعتماد عليها لوجبة الإفطار أو الغداء المدرسية، وتكون صحية للأطفال، ومناسبة لهم، خاصة الأمهات اللواتي يصعب عليهن إعداد الطعام لأبنائهن مع أول يوم دراسي، مع توفير البدائل التي يمكن أن يأخذها الأطفال في «اللانش بوكس»، بعيدًا عن الأكلات السريعة المليئة بالدهون.

ومع عودة موسم الدراسة تبحث الأمهات عن أفكار للوجبات الصحية والسهلة لإعدادها خلال اليوم الدراسي، والتي تناسب أوقات المدرسة، خاصة لمراعاة الابتعاد عن الباعة الجائلين بحسب الشيف سالي فؤاد.

سندوتشات المدرسة الصحية

المكونات

ـ 5 أرغفة عيش بلدي

ـ نصف توست بني اللون

ـ ربع كيلو جبنة فيتا

ـ ربع كيلو جبنة جودة شرايح

ـ ربع كيلو لبنة

ـ علبة شيكولاتة كريمة بالبندق

ـ برطمان من مربى الفراولة

ـ ربع كيلو جبنة رومي مدخنة

ـ حزمة خس بلدي

ـ حزمة جرجير

ما هي الوجبات الصحية لليوم الدراسي؟

هناك العديد من الأكلات المتنوعة التي لا غنى عنها وتحفز الأطفال خلال اليوم الدراسي على تناول وجبة الإفطار بطريقة سهلة تحافظ على صحتهم وهي كالأتي.

- وجبة مكونة من الكربوهيدرات النشوية وهي عبارة عن خبز مصنوع من الحبوب الكاملة مع أرز أو مكرونة.

- البروتينات وهي عبارة عن قطعة من الدجاج أو اللحم أو السمك وبعض البقوليات.

- قالب من منتجات الألبان كالجبن أو الزبادي.

- الخضار الجزر والفلفل والذرة الحلوة والخس.

- جزء من الفاكهة مثل التفاح والبرتقال والموز والكمثرى والكيوي.

ويمكن للأمهات إعداد الوجبات الخفيفة التي تساعد على فتح شهية الطفل منها:

ـ الجزر والحمص

ـ البيض المسلوق

ـ التفاح وزبدة الفول السوداني

ـ الجبن والمقرمشات

ـ سلطة فواكه

ـ أكواب الزبادي مع الشوفان أو الفاكهة