صاحبة 50 عاما.. ملكة جمال بريطانيا تصبح أكثر المطلقات ثراء

محمد اسماعيل - القاهرة - احتلت ملكة الجمال البريطانية صاحبة الـ50 عاما كريستي بيرتاريلي، مرتبة أكثر المطلقات ثراء في بريطانيا، إثر انفصالها عن زوجها الملياردير إرنستو بعد زواج استمر لـ 21 عاما من الملياردير إرنستو، لتحصل على جزء من ثروته.

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية فإن الثنائي انفصلا العام الماضي، متفقين على الطلاق في الصيف.

واحتل الثنائي المرتبة المركز 14 على قائمة أثرياء بريطانيا بثروة قدرت بـ12.5 مليار دولار، أي أكبر من إجمالي الناتج المحلي للعديد من الدول.

وأكد المتحدث باسمهما أن "القرار كان مشتركا، حيث وقع الانفصال وديا"، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وبموجب معاملات تسوية الطلاق ستحصل بيرتاريلي، على مبلغ يصل لحوالي 475 مليون دولار تقريبا.

بالإضافة لمنزل يطل على بحيرة ليمان في سويسرا، وشاليه تبلغ قيمته 10 ملايين دولار في منتجع تزلج سويسري.

بعد تتويجها ملكة جمال للمملكة المتحدة عام 1988، حصدت كيرستي المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال العالم للعام نفسه. ثم صارت مطربة بوب وكاتبة أغنيات ناجحة.