6 أشياء داخل منزلك تعرض حياة طفلك للخطر.. «شيلي الريموت»

القاهرة - سمر حسين - ماما

المئات من الأشياء التي تطولها يد الأطفال داخل المنزل، خاصة في السنوات الأولى من أعمارهم، بسبب محاولاتهم استكشاف كل ما يدور حولهم، فتسيطر الشقاوة على تصرفاتهم، والتحرك والتنقل من مكان لآخر داخل المنزل، وهو ما قد يعرضهم في بعض الأحيان إلى مواقف خطرة على صحتهم.

أشياء داخل منزلك تشكل خطورة على طفلك

ووفقًا لما عرضت صحيفة «ذا صن» البريطانية، هناك عدة أشياء يجب على الأم الانتباه نحوها، لأنها قد تعرض حياة طفلها إلى مخاطر صحية بالغة، وتتمثل في الآتي:

1- حقائب اليد

على الرغم من أنك قد تعشقين حقيبة يدك المفضلة، إلا أنها غالبًا ما تحتوي على مجموعة كاملة من العناصر التي يحتمل أن تكون خطرة على صحة طفلك، كزجاجات العطور، والعملات المعدنية والمطهرات.

2- البطاريات الإلكترونية

يمكن العثور على بطاريات خاصة بالأجهزة وأدوات التحكم كـ«ريموت التلفاز» وغيره، إذ يسهل على الطفل الوصول إليها ووضعها داخل فمه ومضغها، ما قد يؤدي إلى شعوره بحرق في الحلق في حال بلع أي من المواد الخارجية لها.

3- سلاسل المفاتيح

يسهل على طفلك أيضًا الوصول إلى سلاسل المفاتيح المعدنية واللهو بها، ما يسهل من احتمالية إحداث الإصابات له، فضلًا عن حملها العديد من الفطريات والمواد البكتيرية بسبب وضعها على المنضدة أو الأرضيات.

4- مجففات الشعر

يمكن أن تظل مجففات الشعر ساخنة حتى عقب فصلها من الكهرباء، وهو ما قد يسبب الحروق لطفلك في الحال.

5- المشروبات الساخنة

تشكل المشروبات الساخنة خطورة بالغة حتى عندما تُترك لمدة 15 دقيقة، حيث لا يزال بإمكان السائل الساخن حرق الطفل.

6- أكياس الحفاضات

يمكن لأكياس الحفاضات أن تلتصق بوجه الطفل، فضلا عن سهولة وضعها في أفواههم.