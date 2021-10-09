طرق بسيطة وذكية.. كيفية استخدام السمن للبقاء بصحة جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي صحي، يلعب السمن دورًا رئيسيًا، وهي دهون نقية مصفاة مصنوعة من الحليب ومنتجات الألبان ويعتبر عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي وله العديد من الفوائد الطبية، وهي معروفة باسم "السمنة" في مصر، و"سامن" في الشرق الأوسط.

هذا العنصر الغذائي الغني هو طريقة ذكية للبقاء بصحة جيدة أيضًا، في إطار ذلك تكشف لاكشيتا جين أخصائية التغذية السريرية، بعض الطرق الذكية لاستخدام السمن في المنزل للبقاء بصحة جيدة وفقا لموقع TIMESOFINDia.

السمن العادي: يصنع بإذابة الزبدة العادية من البقر أو الجاموس.

نتاج التغذية من السمن

سعرات حرارية / 5 جم 44.8 كيلو كالوري

بروتين / 5 جم 0 جم سمن

كربوهيدرات / 5 جم 0 جم سمن

دهون / 5 جم 4.9 جم سمن

السمن غني بالأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات - المعادن مثل فيتامين أ، E ، ك 2، د، الكالسيوم، وأوميجا 3. (

فوائد السمن

ملعقة منه مع كوب من الحليب والكركم مع الفلفل الأسود يطهر الجهاز الهضمي من سمومه، وهذا يساعد في الإمساك ويعطي دفعة تشتد الحاجة إليها لجهاز المناعة لديك.

واحدة من أهم الفوائد أنه يساعد في تحسين التمثيل الغذائي، ويؤدي ذلك إلى تحسين حالتك المزاجية بشكل كبير مع زيادة مستويات الطاقة لديك ومساعدتك على إنقاص الوزن.

كما أنه مصدر غني لحمض الزبد، يعمل كغذاء بروبيوتيك للبكتيريا الموجودة في الأمعاء.

ويحتوي السمن على فيتامين K2 الذي يساعد العظام على امتصاص الكالسيوم ويساعد في آلام المفاصل.

يقلل السمن مع الكركم والفلفل الأسود من الالتهابات وكذلك الإجهاد - مما قد يساعد في نوم أفضل.

السمن غير ضار بطبيعته ويضفي توهجًا على البشرة

الكالسيوم الموجود في السمن يقلل الأورام ويخفض نسبة الكوليسترول ويثبت سكر الدم، كما أنه يساعد في تحفيز الشهية.

احذر الكمية

ملعقة أو 5 جم من السمن يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، يعد طهي الطعام به من أفضل طرق طهي الكاري، وما إلى ذلك، ولكن القليل من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مثل السكري والسمنة وارتفاع الكوليسترول ومرضى القلب ومتلازمة تكيس المبايض يجب أن يكونوا حذرين بشأن كمية السمن.

ما المقدار الذي يجب إضافته؟

يمكن إضافة 3-4 ملاعق في اليوم مع الأفراد الذين يتبعون أسلوب حياة صحي، مع زيادة السعرات الحرارية اليومية، يمكنك زيادة تناول السمن وفقًا لذلك.