لماذا تكتسب وزنا زائدا بعد الإقلاع عن التدخين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الإقلاع عن التدخين ليس بالمهمة السهلة، خاصة إذا كان الوصول إلى السيجارة بشكل دوري جزءًا من روتينك اليومي.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الإقلاع عن التدخين يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة، بما في ذلك الانسداد الرئوي المزمن (COPD) وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لما ذكره موقع eatthis.

ومع ذلك، إذا وجدت أنك تكتسب وزناً بعد التخلي عن السجائر نهائياً، فاعلم أنك لست وحدك، فهناك سببا لحدوث ذلك.

وتشير نتائج دراسة حديثة نُشرت في مجلة sciencedirect ، بالنسبة لمن أقلع عن السجائر، إلى أن عقلك يمكن أن يكون السبب وراء اشتهاء المزيد من الأطعمة المريحة المصنعة، لأنها قد تملأ الفراغ الذي يوفره النيكوتين.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور مصطفى العبسي، طبيب وأستاذ في قسم طب الأسرة وصحة السلوك الحيوي في كلية الطب بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية: "لقد نظرنا في ما إذا كان تجنب النيكوتين الحاد يزيد من تناول الوجبات السريعة - التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون والسكر - وكيف تشارك مستقبلات تخفيف التوتر في نظام المواد الأفيونية".

ونظر الباحثون في مجموعة من المدخنين وغير المدخنين تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عامًا، تم توجيه جميع المشاركين للإقلاع عن التدخين لمدة 24 ساعة، كما تم إعطاؤهم إما 50 ملليجرام من النالتريكسون (دواء شائع الاستخدام لعلاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية واضطراب تعاطي الكحول) أو دواء وهمي.

وأشار الباحثون إلى أن سبب الدواء هو المساعدة في جعل مدخول السعرات الحرارية للمدخنين متوازناً إلى مستوى يتماشى مع مجموعة غير المدخنين.

ثم طُلب من المشاركين الاختيار من بين مجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة، والتي تتكون من خيارات مغذية وغير صحية.

وكشفت الدراسة أن المدخنين الذين لم يتم إعطاؤهم الدواء كانوا أكثر عرضة للوصول إلى خيارات الوجبات الخفيفة غير الصحية مقارنة بغير المدخنين.

وأضاف العبسي: "قد تكون نتائج الدراسة مرتبطة باستخدام الطعام، خاصة تلك التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، لمواجهة التأثير السلبي الذي يميز المشاعر التي يمر بها الناس أثناء التوقف عن التدخين".

وخلص إلى أن نتائج الأبحاث قبل السريرية والسريرية تظهر أن مستويات التوتر يمكن أن تزيد من حب الشخص للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر.

وأشارت أبحاث أخرى إلى أن تناول الوجبات السريعة يمكن أن يتسبب في إطلاق مفاجئ للدوبامين في الدماغ على غرار عقاقير مثل النيكوتين.

لذا، إذا أقلعت عن التدخين مؤخرًا ووجدت أنك تتوق إلى المزيد من الحلويات والأطعمة الدسمة مؤخرًا، فاعلم أنك لست مجنونًا - فهناك سبب حقيقي لذلك.