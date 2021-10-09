دراسة تحذر من مكملات أوميجا 3.. قد تسبب الجلطات ورجفان القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

سلطت دراسة جديدة الضوء على تناول فيتامين «أوميجا 3» الشهير والمنتشر في الصيدليات مع مجموعة أخرى المكملات الغذائية لـ زيت الأسماك، مؤكدة أن بعض مكونات هذه الفيتامينات والأحماض المنتشرة وتباع في الأسواق لها آثار مرضية خطيرة.

مخاطر تناول الفيتامينات دون إشراف طبيب

تحسين الذاكرة والحصول على الطاقة والبنية الجسمانية القوية وغيرها أسباب تناول المكملات الغذائية دون متابعة الطبيب، خاصةً أن بعض الدراسات نوهت إلى دور بعض المكملات مثل «فيتامين ب 12» في محاربة الزهايمر على سبيل المثال، لكن الدراسة التي أجراها مجموعة من أطباء مستشفى جامعة «جنيف» نوهت أيضا إلى وجود بعض المخاطر لهذه المكملات.

الدراسة: أوميجا3 يسبب الجلطة والرجفان الأذيني

ونقل موقع وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن الدراسة التي أجراها مجموعة أطباء من مستشفى جامعة جنيف ومستشفى بريجهام، والتي استندت على تحليل بيانات 81 ألف حالة، أن نتائجها توصلت إلى بعض أضرار مكملات ««أوميجا 3»» التي قد تسبب خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، خاصة بين الذين تناولوا أكثر من جرام واحد من هذه المكملات يوميًا.

ووفقًا لتحليل جديد أجراه مجموعة من الأطباء ونشرته دورية علمية بعنوان «American Heart Association Circulation»، فإن تناول أحماض «أوميجا 3» الدهنية البحرية المعروفة في الأسواق باسم مكملات «زيت السمك» يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني وعدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها.

الرجفان الأذيني و الجلطة الدماغية

وفي تقرير نشره موقع «مايو كلينك»، أكد أن الرجفان الأذيني يتبعه شعور بالتعب والإرهاق الشديد وألم في الصدر والدوار وضيق التنفس، بالإضافة إلى عدم القدرة على ممارسة الرياضة لفترات طويلة من الزمن.

وأوضح الموقع أن الرجفان الأذني غير المعالج هو الأكثر خطرًا، وحذرت جمعية القلب الأمريكية من الإهمال في علاجه، مؤكدة أنه يجعل المصابين أكثر عرضة للوفاة المرتبطة بالقلب بمقدار الضعف وخمس مرات أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية.

أخضائي تغذية: لم تظهر على مستخدمي أوميجا 3 أضرار حتى الآن

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو عبد الفتاح أخصائي التغذية لـ «الوطن» إن الأضرار التي تناولتها الدراسة وخصت بها أحماض ومكملات «أوميجا 3» لم تظهر على أي شخص من الذين تناولوه تحت إشرافه علامات تشير إلى الإصابة بالرجفان الأذيني أو الجلطة، مؤكدًا أنه سيطلع على الدراسة للوقوف على مدى أضرار هذا النوع من المكملات الغذائية.