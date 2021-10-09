الامارات | 13 فناناً ومختصاً يحكّمون أفلام الدورة الثامنة من «الشارقة السينمائي للأطفال»

شكرا لقرائتكم خبر عن 13 فناناً ومختصاً يحكّمون أفلام الدورة الثامنة من «الشارقة السينمائي للأطفال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم للدورة الثامنة للمهرجان، التي تضم 13 فناناً ومختصاً سيتولون تقييم أكثر من 80 فيلماً من 38 دولة، تعرض خلال المهرجان الذي يقام (عن بُعد) خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الجاري. وتضم لجنة التحكيم عدداً من الفنانين والمخرجين السينمائيين وصُنّاع الأفلام والخبراء في الإعلام والتصوير.

وتلقى المهرجان خلال التحضير لدورته الجديدة 1334 فيلماً في عام 2020، وما مجموعه 2950 فيلماً خلال 2021، رُشح منها 80 فيلماً للعرض في المهرجان، وتشمل أفلاماً تعرض لأول مرة على مستوى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، منها ستة أفلام طويلة.

وتضم لجنة التحكيم الخاصة بفئة أفلام من صنع الطلبة، صانع الأفلام الإماراتي المستقل حمد صغران، والمصورة وفنانة الفيديو البحرينية مشاعل الساعي، وتتألف لجنة التحكيم المعنية بفئة «أفلام خليجية قصيرة»، من المخرج العماني الدكتور خالد بن عبدالرحيم الزدجالي، والمخرج والمنتج الإماراتي ماجد الأنصاري، كما يشارك في تحكيم هذه الفئة الفنان والمسرحي الكويتي عبدالله التركماني، أما فئة أفلام دولية قصيرة، فتضم لجنة التحكيم كلاً من مريم بن فهد، إحدى القيادات الإماراتية الشابة، ويحكّم أفلام الرسوم المتحركة المخرج والمؤلف السينمائي الإماراتي فاضل المهيري، ويوسف عبد الأمير البقشي، وهو فنان تشكيلي وصانع أفلام أنميشن من الكويت. وتشمل لجنة التحكيم فئة الأفلام الوثائقية، المخرج والمنتج الأميركي التشادي بنتلي براون، والأستاذ المشارك في كلية علوم الاتصال والإعلام بجامعة زايد في دبي، جيمس بيتشوي، وضمن لجنة تحكيم فئة أفلام روائية طويلة، يشارك الفنان السوري عابد فهد، ويشترك في تحكيم هذه الفئة خالد الرفاعي من الكويت.

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