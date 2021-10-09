الامارات | فيلم الأسبوع.. The Adams Family 2 عائلة آدم 2

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأسبوع.. The Adams Family 2 عائلة آدم 2 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المدّة: ساعة و35 دقيقة.
النوع: رسوم متحرّكة.
القصّة: في الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحرّكة «ذا آدمز فاميلي»، يجد أفراد عائلة آدمز أنفسهم متورّطين في مغامرات مضحكة مع شخصيات غريبة.
إخراج وتأليف: غريغ تيرنان، كونراد فيرنون.
تمثيل: أوسكار آيزك، تشارليز ثيرون، كلوي غرايس موريتز، نِك كرول.
شاهدوه في صالات ريل سينما: www.reelcinemas.ae
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