قبل الدراسة.. أعراض إذا ظهرت على طفلك «ميروحش المدرسة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

شعور بالخوف يتملك الأمهات من أن يصيب فيروس كورونا أطفالهن بعد بدء الدراسة، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة التي تمس الأطفال بشكل كبير، الأمر الذي يثير الرعب في نفوس أولياء الأمور، خاصة مع إلزام حضور الطلاب إجباريا للمرة الأولى منذ بدء أزمة جائحة كورونا، ليظل السؤال الشائع بين الأمهات: «إزاي أعرف إنها كورونا مش برد؟»، و«إمتى أعزل ابني وميروحش المدرسة».

مفيش خوف من الذهاب للمدرسة

رسالة طمأنة وجهها الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إلى الأمهات بشأن ذهاب أطفالهن للمدارس دون خوف: «كل المنظومة التعليمية بالفعل كلهم اتطعموا، من العمال والمعلمين والإداريين، وده حاجة مطمئنة جدا».

وعلى الرغم من سرعة انتشار الفيروس بين الأطفال، إلا أن «الحداد» أكد لـ«هن» أن مضاعفات إصابة الأطفال، وأعراض إصاباتهم أخف بكثير من البالغين رغم انتشار الإصابات بينهم: « الإصابات بسيطة للطفل وبيخف بسهولة، المشكلة في العدوى منه».

أعراض إذا ظهرت على الطفل يعزل فورا

وحرص استشاري الحساسية والمناعة على سرد وشرح الأعراض التي يجب عزل الطفل على الفور حال ظهورها عليه، والتي تختلف كثيرا عن أعراض البرد أو الإنفلونزا.

وأشار استشاري الحساسية والمناعة إلى أن أعراض البرد تتمثل في الاتي:

ارتفاع درجات الحرارة.

‏ ‏ زكام.

‏ ‏ احتقان. ‏

‏بينما تأتي أعراض الانفلونزا للأطفال كالتالي:

ارتفاع درجات الحرارة.

‏ ‏ ‏ زكام. ‏ ‏

‏ ‏ احتقان.

‏ ‏ ألم شديد ‏

‏ ‏ أعراض تتطلب العزل فور

ارتفاع درجات الحرارة.

‏ ‏‏زكام

‏ ‏ احتقان

ألم شديد ‏ ‏ألم بالمعدة

فقدان حاستي الشم والتذوق

الصداع الشديد

احمرار العين

المشاكل التنفسية

كيف نحمي مناعة أطفالنا من التقاط العدوى؟

وأشار الدكتور أمجد الحداد، لبعض النصائح لحماية مناعة الطفل من التقاط العدوى بالفيروس، وهي:

التباعد الاجتماعي بين الأفراد مترين على الأقل. ‏

غسل اليدين بالماء والصابون. ‏

‏ ارتداء الكمامة. ‏

‏الابتعاد عن التزاحم عند ركوب أتوبيس المدرسة.

‏ ‏التخلص من الكمامة فور إزالتها.

‏‏ونصح استشاري الحساسية والمناعة، الأمهات بضرورة تلقي أطفالهم تطعيم الإنفلونزا: «مهم جدا للأطفال من سن 6 أشهر».