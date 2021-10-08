انتبه.. 5 إضافات غذائية شائعة في الأطعمة ضارة بالصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

أكثر من 85٪ من جميع الأطعمة المعبأة تحتوي على مواد مضافة؛ لجعل مذاق الطعام أفضل، وليدوم لفترة أطول.

وترتبط هذه المواد الكيميائية المخفية بالإصابة بالسرطان ومرض السكري وأمراض القلب والسمنة وحتى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

فيما يلي، بعض المضافات الغذائية الشائعة التي يجب عليك البحث عنها، وتجنب تناول الطعام المحمّل بها، بحسب موقع "timesofindia".

- الدهون المهدرجة:

فهي لا ترفع نسبة الكوليسترول الضار (LDL) وتسبب الالتهاب فحسب، بل تزيد أيضًا بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسرطان ومرض ألزهايمر والسكري والسمنة.

وعلى الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء قد حظرت مؤخرًا استخدام الدهون الاصطناعية المتحولة في الأطعمة، إلا أنه يُسمح لمصنعي المواد الغذائية بالإعلان عن أن المنتج لا يحتوي على دهون متحولة إذا كان يحتوي على أقل من 0.5 جرام.

- ألوان صناعية:

يتفق أطباء الأطفال والباحثون على أن بعض الألوان الاصطناعية لها روابط قوية مع فرط النشاط واضطراب نقص الانتباه واضطراب فرط الحركة، كون بعض هذه المواد مشتق من قطران الفحم ، وفق ما تقول الجمعية الكيميائية الأمريكية.

والبعض الآخر يحتوي على مواد مسرطنة مثل البنزيدين، وكلها مرتبطة ببعض الآثار الجانبية الخطيرة، كما تحظرها العديد من البلدان لاستخدامها في أغذية الرضع والأطفال وحتى الحيوانات الأليفة.

- مضادات الأكسدة:

بالرغم من أن تساعد في حماية الخلايا من الجذور الحرة، إلا أنه يمكن استخدامها أيضًا في الأطعمة لزيادة العمر الافتراضي، وبعض هذه المواد، مثل بوتيلاتيد هيدروكسي الأيزول (E320)، وهي مادة مسرطنة، وفقًا لوزارة الصحة والإنسان الأمريكية.

- برومات البوتاسيوم:

تصنف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان برومات البوتاسيوم على أنه مادة مسرطنة، بالإضافة إلى ذلك، حظر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا هذه المادة المضافة.

- المحليات الصناعية:

قد تكون المحليات الصناعية خالية من السعرات الحرارية، ولكنها قد تسبب السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع 2.

وأشار مركز العلوم في المصلحة العامة (CSPI)، إلى وجود روابط بين 2 من المحليات الأكثر استخدامًا ، وهما "Acesulfame-K ، و Aspartame " والإصابة بالسرطان.