بينها النزيف بعد الجماع.. 5 علامات لـ"القاتل الصامت" للنساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

عندما تكون شابًا وتتمتع بصحة جيدة، فمن المحتمل أن يكون السرطان هو المرض الأخير الذي قد تقلق بشأنه، وربما ترى نفسك محصنًا من هذا المرض وتهمل أيضًا الحاجة إلى التشخيص بانتظام، وهو خطأ عام ترتكبه معظم النساء.

بصرف النظر عن عمرك وتاريخ عائلتك، يجب أن يكون تشخيصك بنمو غير طبيعي للخلايا لبعض أنواع السرطانات الشائعة على قائمة أولوياتك، وبالنسبة للنساء سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي هما العاملان المهمان، وفقًا لما نشره موقع timesofindia.

أكثر أنواع السرطان

هناك العديد من الأسباب وراء تسمية سرطان عنق الرحم بـ"القاتل الصامت" بين النساء، والأهم من ذلك كله أن الحالة لا تظهر عليها أي أعراض حتى وصولها إلى المرحلة المتقدمة، كما أن هذا المرض يتطور ببطء، لذلك لديك متسع من الوقت للحصول على العلاج المناسب لوقف المرض من التقدم أكثر من ذلك.

لا يمكن للشخص أن يتخذ الإجراء المناسب إلا إذا كان مدركًا جيدًا للأعراض الشائعة لسرطان عنق الرحم، وفيما يلي بعض العلامات الشائعة لسرطان عنق الرحم التي يجب أن تعرفها.

- نزيف مهبلي غير طبيعي

النزيف المهبلي غير الطبيعي هو العلامة الأولى التي لوحظت في معظم حالات سرطان عنق الرحم، فعندما تبدأ الخلايا السرطانية بالانتشار إلى الأنسجة المحيطة بالرحم، قد تعاني المرأة من نزيف غير منتظم، والذي يتبعه في الغالب التعب والدوخة.

النزيف غير الطبيعي هو أيضًا علامة على اضطرابات الجهاز التناسلي الأخرى مثل متلازمة تكيس المبايض وعدم التوازن الهرموني، ومن الأفضل عدم الاستخفاف بهذه العلامة، واستشر طبيبك النسائي على الفور.

- النزيف بعد الجماع

يمكن أن يحدث بعد ممارسة الجنس لأسباب متعددة، فقد يكون بسبب تهيج الجلد، والإفراط في شد المهبل، والأمراض المنقولة جنسياً، وجفاف المهبل وأسوأ أنواع سرطان عنق الرحم.

ويرتبط الألم أثناء الجماع أيضًا بنمو الخلايا السرطانية في عنق الرحم.

- إفرازات مهبلية غير طبيعية

الإفرازات المهبلية طبيعية تمامًا، اعتمادًا على نوع الإفرازات التي تعانين منها، فعندما تعاني من سرطان عنق الرحم.

والإفرازات عادة كريهة الرائحة وذات لون وردي أو بني أو دموي، وفي بعض الأحيان قد تحتوي أيضًا على أجزاء من أنسجة الخلية السرطانية، لذا افحصي إفرازاتك المهبلية بعناية وإذا لاحظتِ هذه الأعراض قومي بمقابلة طبيبكِ.

- آلام الحوض

تعاني النساء من آلام أسفل الظهر من وقت لآخر، هذا شائع جدًا خلال الدورة الشهرية، لكن في حالة سرطان عنق الرحم، قد تعاني من آلام الحوض المستمرة إذا كان السرطان في مرحلة متقدمة وانتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

- فقدان الوزن غير المبرر

تمامًا مثل الأنواع الأخرى من السرطانات، يؤدي سرطان عنق الرحم أيضًا إلى فقدان الشهية مما يؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر، إذا كنت لا تتبع أي نظام غذائي أو لا تحاول التخلص من الكيلوجرامات، فلا داعي لفقدان الوزن، هذا في الواقع علامة حمراء يجب البحث عنها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

يمكن أن يكون أي نوع من انتفاخ أو انتفاخ البطن، وعسر الهضم، وتغيير عادة الأمعاء، وفقدان الوزن وفقدان الشهية علامة على الإصابة بالسرطان.