منها عصير الفواكه.. ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تريد خسارة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

عند محاولة التخلص من الوزن الزائد، يتبع الشخص نمطا معينا في شكل الحياة من أنواع الأطعمة المحددة إلى ممارسة التمارين المعينة، غير إن كثيرين يتجاهلون أن هناك بعض المشروبات قد تهدم هذا المجهود المبذول في رحلة القضاء على الدهون.

في التقرير نعرض بعض المشروبات التي يجب تجنبها عند التخطيط للتخلص من الوزن الزائد، وفق ما أورد موقع "eatthis".

1- الشاي المحلى:

شرب الأعشاب أو الشاي الأسود دون إضافة الحليب أو السكر، وسيلة مُرضية لتغيير روتين مشروباتك، ولكن المثلج المحلى قد يجعلك تكافح من أجل إنقاص الوزن، حيث يحتوي الكوب الواحد على 200 إلى 450 سعرًا حراريًا.

2- القهوة المنكهة:

القهوة ذات النكهات المتعددة تسبب زيادة في الوزن بشكل كبير، وهذا على غير المتوقع،

حيث يحتوي الفنجان على 390 سعرة حرارية و50 جرامًا من السكر.

3- المياه القلوية:

سواء كنت مريضا أو تشعر أنك بحاجة إلى تناول مياه صحية، فقد تنجذب إلى شراء مياه محملة بالفيتامينات، لكن بها نسبة عالية من السكر، وفي الواقع يمكنك الحصول على هذه الفيتامينات من الطعام.

4- عصير الفواكه:

غالبًا ما يوصف بأنه مشروب صحي، لكن الخبراء يقولون عكس ذلك. السكر الزائد الذي لا يستخدمه الجسم على الفور للحصول على الطاقة يتم تخزينه كدهن في الجسم، ما يساهم في زيادة الوزن.

5- العصائر قليلة البروتين:

إذا كنت تتناول وجبة خفيفة بعد ساعات قليلة من الإفطار، فقد يكون السبب وراء ذلك هو العصائر منخفضة البروتين.

وتكون العصائر المصنوعة من عدة فواكه وبدون مصدر بروتين عالي السعرات الحرارية تجعلك تشعر بالجوع.

إذا كنت تصنع العصائر في المنزل، فتأكد من تضمين مصدر بروتين مثل الزبادي اليوناني أو البروتين لإنشاء عصير متوازن يساعدك على الشعور بالرضا والبقاء غير جائع لفترة أطول.