أحمد فايق يحذر من مسلسل «لعبة الحبار»: يُخرب عقول الأطفال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حذر الإعلامي أحمد فايق، اليوم، من مشاهدة الأطفال لمسلسل Squid Game الكوري، والمعروف بـ«لعبة الحبار»، موضحًا أنه يسبب حالة من الرعب في العالم كله، وعُرض على إحدى المنصات الخاصة وحقق أعلى مشاهدة عليها.

وتابع «فايق»، خلال برنامجه «مصر تستطيع» المذاع عبر قناة «dmc» الفضائية، أن تحقيق مسلسل من كوريا الجنوبية مشاهدات أعلى من مسلسلات هوليود أمر عجيب، مشددًا على أن هذه النوعية من الأعمال تخرب عقول الأطفال وتضرهم.

مسلسل الحبار على الـ «تيك توك»

وأضاف أن المنصة التي يعرض عليها المسلسل تصنفه على أنه للفئة الأكثر من 16 عاما، ويستطيع الآباء في المنازل السيطرة على الأطفال، ولكن المشكلة أن بعض مقاطع المسلسل تسربت إلى تطبيق الـ«تيك توك»، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر «مصيبة»، لأن فكرت المسلسل تقوم على لعبة يموت الخاسر فيها.

وتابع «مقدم برنامج مصر تستطيع»، أن بعض الصحف كتبت أن المسلسل يتم فيه قتل الأطفال لتحقيق متعة سادية لصاحب اللعبة، فضلا عن ممارسة البالغين فيه للجنس، مع وجود مشاهد عنف جنسي، إضافة إلى لعبة القمار والخداع بالمال، لافتا إلى أن هذا المحتوى قد يكون مناسبًا للكبار، ولكن كشفت دراسة تم إجراؤها خلال الفترة الماضية، أن ملايين الأطفال تابعوا مقاطع من المسلسل عن طريق الـ«تيك توك»، ومنهم بالطبع أطفال في مصر.

الاختلاف في وجهات النظر

ولفت إلى أن هناك وجهة نظر ضعيفة تقول إن الآباء يمكنهم مشاهدة المسلسل مع الأطفال ويشرحون لهم بطريقة تحميهم من العنف في المسلسل، ولكن هناك وجهة نظر أخرى تطالب بوضع تصنيف لكل الأعمال الدرامية، مشددًا على أهمية الالتزام بالتصنيف العمري لأنه يوجد به خطر شديد جدًا على الأطفال، وهذا يؤدي إلى تخريب عقول الأطفال وهم أعز ما يملك الآباء في الدنيا، مطالبًا الآباء والأمهات بعدم الاستسهال في مسألة التصنيف العمري لأنه أمر مبني على دراسات علمية، ويجب وضع العمر الحقيقي للأطفال.

وشدد «فايق» على أنه إذا شاهد الطفل هذا المحتوى على التطبيقات الأخرى، يجب أن يجلس والده معه، ويشرح له أن هذا المحتوى ضار.