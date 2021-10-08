6 عوامل لفشل الرجال في جذب انتباه المرأة.. «لا تكن كثير الشكوى»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

بالعديد من الرجال يجدون صعوبة بالغة في جذب النساء للارتباط بهن أو الزواج منهن، وهذا الأمر لا يرتبط بالوسامة أو الأسباب الظاهرية المتعارف عليها لكن توجد بعض الأمور السلبية في طباع الرجال من الممكن أن تؤثر على اختياراتهم للجنس الآخر ويمكن أن تؤثر على ثقتهم بأنفسهم.

مجموعة من العوائق والأساليب التي يتبعها بعض الرجال تنبع من طباعهم الشخصية، ويمكن أن تقلل من قدرتهم على لفت انتباه الجنس الآخر، وتعيق الارتباط او الزواج الذي يعتمد في البداية على فترة التعارف.

المرأة لا تحب الرجل كثير الشكوى

ويرصد «هٌن» مجموعة من الأسباب التي تقلل من انجذاب النساء للرجال، حسبما نشرها موقع «timesofindia».

ـ تتهرب النساء من الارتباط أو الانجذاب وتكون نظرتهن سلبية للرجال كثيري الشكوى من صغائر الأمور.

ـ لا تفضل المرأة تعامل الرجل معها على أنها مشروعه الخاص، وفرض الرجل تقييماته للأمور عليها بشكل مفرط يشعرها بالتضييق، خاصة إذا اتخذ شكلا يعيق نمط حياتها الخاص.

ـ لا تفضل المرأة اهتمامات الرجال بمظهرهن الخارجي والمديح الزائد أو المجاملة لجمالها وجسدها المتناسق، مع تجاهل موهبتها وذكائها وشخصيتها.

ـ تشبث الرجال بالمرأة في بداية العلاقة يجعلها تفر هاربة قبل بدايتها، خاصة مع احتياجها لمساحتها الخاصة ورغبتها الدائمة في الاستقلال.

فقدان الثقة ينفر النساء من الرجال

- فقدان الرجال للثقة في أنفسهم أمر يجعل المرأة مترددة في دخول العلاقة، فهي تحب الرجل الذي يعرف ما يفعله ويثق في قراراته وأفعاله ومظهره، وتنفر دائما من الرجل المهتز الذي لا يمتلك ثقة عالية في النفس.

-على الرغم من أن المرأة تقود الكثير من الأعمال والمهام، إلا أنها لا تفضل قيادتها للشخص الذي ترتبط به عاطفيًا، لذا لا تنجذب للرجل الذي لا يقود العلاقة العاطفية.