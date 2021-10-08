الامارات | لحظة مرعبة لمصرع حلاق مصري شهير.. سقط في بئر المصعد من الطابق الـ12 (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة مرعبة لمصرع حلاق مصري شهير.. سقط في بئر المصعد من الطابق الـ12 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو مرعب يوثق وفاة أشهر حلاق في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، إثر سقوطه في بئر المصعد من الطابق 12 داخل إحدى البنايات بشارع الدروس بالمدينة.

وحسب موقع «صدى البلد»، وقع الحادث مساء الأربعاء، في أحد الأبراج السكنية بمدينة فاقوس في محافظة الشرقية، حين كان الحلاق ميلاد رزق، 45 عاماً، يقوم بعمله بحلاقة شعر أحد الأشخاص في المبنى السكني، وعقب الانتهاء من عمله، توجه إلى المصعد للهبوط، وبالفعل ضغط على زر استدعاء المصعد، وعندما جذب باب المصعد وانفتح، اعتقد أن كابينة المصعد موجودة، فدخل إلى بئر المصعد، وسقط بعدها من ارتفاع 35 متراً إلى أسفل.

وقد خيم الحزن الشديد على أبناء مدينة فاقوس بالشرقية، بعد تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.



وحسب صحيفة «اليوم السابع» تلقى مدير أمن الشرقية،صباح الأربعاء، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لقسم شرطة فاقوس من شرطة النجدة، بسقوط المصعد بشخص من الطابق 12 داخل إحدى البنايات بشارع الدروس.



وعلى الفور انتفلت الأجهزة الأمنية بالقسم ورجال الدفاع المدني بقسم الحماية المدنية، وتم استخراج الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفى فاقوس تحت تصرف النيابة العامة، وتبين أن المتوفى يدعى«ميلاد رزق حماد» 45 عاما أشهر حلاق بمدينة فاقوس، وأنه كان عائدا من عمله وقام بجذب باب المصعد قبل أن يصعد إليه وبمجرد دلوفه داخله سقط متوفيا في الحال، ووثقت إحدى كاميرات المراقبة بالعقار لحظة سقوطه.



وأثار نشر الفيديو على مواقع التواصل حالة من الحزن والتعاطف مع الضحية، والتعجب من كيفية فتح باب المصعد دون وجود الكابينة، معتبرين أن ما حدث كان نتيجة إهمال أصحاب العقار والمسؤولين عن إدارته، والذين كان عليهم صيانة المصعد وإصلاح العطل.

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