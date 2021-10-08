6 أنواع من دهون الجسم.. كيف تتخلص منها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

هناك طرق عديدة للتخلص من الوزن الزائد، لكن المشكلة هي أن طريقة معينة يمكن أن تكون مفيدة لشخص ما وغير مجدية تمامًا لآخر، ويحدث ذلك لأن أجسامنا ليست متشابهة، لذا لفقدان الوزن بطريقة فعالة وآمنة، من الضروري فهم الطريقة التي يزيد بها وزن كل منا.

لذلك نستعرض لكم 6 أنواع مختلفة من دهون الجسم، وفقاً للمنطقة التي تتراكم فيها بشكل أساسي، وبعض الطرق الأكثر فعالية للتخلص من هذه الدهون، بحسب ما أورد موقع "برايت سايت".

1. دهون الجزء العلوي

عادة ما يبدأ هذا النوع من الدهون في التراكم إذا كنت تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحرق، لذا فإن الأسباب الرئيسية هنا هي الإفراط في تناول الطعام وقلة النشاط.

كيفية التخلص من ذلك:

- القيام بالتمارين الهوائية "الإيروبك"، لأن هذا النوع من الدهون ينشأ نتيجة قلة النشاط البدني، سيساعدك المشي أو الجري أو السباحة لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم على التخلص منها.

- التوقف عن تناول السكر المكرر، والمشروبات المحلاة بالسكر، حيث لا تجعلك تشعر بالشبع، ولكنها تجعلك تستهلك الكثير من السعرات الحرارية غير الضرورية.

2. دهون أسفل البطن

بعض الأسباب التي تؤدي إلى تخزين الدهون في هذا الجزء من الجسم، هي التوتر والاكتئاب والقلق.

كيفية التخلص من ذلك:

- تجنب التوتر وتعلم الاسترخاء، حيث يتسبب هرمون الإجهاد الكورتيزول في تراكم الدهون في البطن، لذا فإن الخيار الجيد لك هو التأمل أو القيام ببعض تمارين التنفس.

- تناول الشاي الأخضر، إنه يحرق الدهون بشكل رائع.

3. دهون الجسم السفلى

يمكن أن يكون أحد الأسباب التي تجعل فخذيك أكبر بكثير هو زيادة الجلوتين في نظامك الغذائي، إذا لم تكن راضيًا عن حجم الجزء السفلي من جسمك، فقد ترغب في تجربة نظام غذائي خالٍ من الجلوتين.

كيفية التخلص من ذلك:

ــ يمكنك ممارسة رياضة المشي على المرتفعات وصعود السلالم، سيساعد ذلك في حرق الدهون المتراكمة في الفخذين بشكل فعال، وسيساعدك أيضاً على نحت عضلات ساقيك.

- لا تفوت وجبة الإفطار، إذا لم تتناول وجبة الإفطار لبدء عملية التمثيل الغذائي في الصباح، فستشعر بالجوع على مدار اليوم وسينتهي بك الأمر بتناول المزيد من الطعام.

4. الكرش

يمكن أن يؤدي الإفراط في استهلاك الكحول إلى نمو بطنك، لذا ابدأ في تجنب استهلاكها إذا كنت تريد معدة مسطحة.

كيفية التخلص من ذلك:

- التقليل من تناول الكحول لأن معظم سعراته الحرارية تتحول إلى دهون في البطن، كما أنه يسبب الكثير من المشاكل الصحية الأخرى.

5. دهون الجزء السفلي من الجسم بما فيها الساقين

تظهر هذه المشكلة بصورة أكثر شيوعاً لدى النساء اللاتي تعانين من دوالي الساقين أو أثناء فترة الحمل، إذ ربما تصاب الساقين بالتورم.

كيفية التخلص منها:

- عليك التوقف عن تناول الأطعمة المملحة، لأن الملح يسبب احتباس السوائل في الجسم.

- تجنب الجلوس لأكثر من 30 دقيقة بدون حركة، والحرص على المشي بانتظام.

6. معدة كبيرة مع دهون أعلى الظهر

قد يكون سبب حدوث ذلك هو الخمول، لذلك يجب أن تبدأ في ممارسة الرياضة فورًا إذا كانت معدتك الكبيرة ودهون الظهر تزعجك.

كيفية التخلص من ذلك:

- يجب التأكد من النوم بشكل كافٍ، حيث يمكن أن يتسبب الحرمان من النوم في حدوث تغيرات في الهرمونات وزيادة الشهية وزيادة الوزن، مما يؤدي إلى تخزين الدهون في الغالب في البطن والظهر.

- تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، نظرا لأنها تساهم في تقليل الشهية وامتصاص السعرات الحرارية من الطعام، وتحسين مظهر الخصر والظهر لديك.

من المهم أن تتذكر أن اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة نشط سيكون لهما أفضل تأثير على جسمك، بغض النظر عن نوع جسمك.