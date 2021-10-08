احذري وضع البيض في رف الثلاجة وغسله قبل السلق.. «هيجيلك سالمونيلا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

البيض أحد أهم العناصر الغذائية التي تهتم الأمهات بتحضيره وطهيه لأطفالهن، خلال وجبتي الإفطار والعشاء، فضلا عن وضعه كوجبة أساسية في «اللانش بوكس» خلال الفترة الدراسية، خاصة أنه مادة غنية بالفيتامينات، بالإضافة إلى مادة الأوميجا 3، ومادة «الكولين»، لتنشيط الذاكرة، وتقوية النظر.

وتفضل العديد من الأمهات، حفظ كميات كبيرة من البيض في رف الثلاجة، لاستخدامه وقت الحاجة.

احذري وضع البيض في رف الثلاجة وغسله قبل السلق

وحذرت الدكتورة نعمة عبدالهادي، أخصائي طب الأطفال والتغذية بالمعهد القومي للتغذية، من غسل البيضة قبل سلقها، مؤكدة أن البيض يحتوي على مسامات واسعة، يسهل دخول الهواء والبكتيريا والسالمونيلا، عند غسلها.

ناصحة بتركها في مياه الغليان لسلقها من 4 إلى 6 دقائق، للقضاء على البكتيريا.

كما أشارت الدكتورة نعمة عبدالهادي، ل «هن» بضرورة عدم ترك البيض في رف الثلاجة، وحفظها بالكرتونة الخاصة بها، لتقليل امتصاص الروائح التي قد تمتصها من وجودها بالرف .

كيف تختاري البيضة المناسبة؟

ووفقا لما ذكرته الدكتورة نعمة عبدالهادي، يجب شراء البيض من مكان مضمون، مصدر آمن ومناسب، والتأكد من عدم وجود شروخ أو قشور، مع الاهتمام بوجود تاريخ الصلاحية على طبق البيض، فضلا عن ملاحظة انبعاث الرائحة منها وحفظها في الثلاجة بدرجة حرارة ما بين 4 و6 درجات.

وفقاً لما ذكرته استشاري تغذية الأطفال، فالبيض الفاسد يسبب الإصابة بعدة أمراض بكتيرية تضر بالمعدة والأمعاء، مثل السالمونيلا، وجرثومة المعدة والتهابات الأمعاء الشديدة.

فوائد تناول البيض

حرق الدهون

خفض مستويات الالتهاب

تقليل خطر متلازمة التمثيل الغذائي

بناء العضلات

تعزيز النظام المناعي

زيادة مستويات الطاقة في الجسم

الحفاظ على صحة البشرة والشعر

خفض مستويات القلق والتوتر.

تقوية الأظافر

تعزيز صحة الكبد

دعم العظام والأسنان