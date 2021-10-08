اختاري اللون الوردي لفساتين السهرة والكاجوال على طريقة 4 نجمات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أصبح اللون الوردي ضمن اختيارات النساء في ملابس المناسبات وظهر في إطلالات بعض النجمات بأسلوب «السواريه» وبفساتين وردية أنيقة، إذ يُعد من أكثر الألوان التي تُفضلها أغلب النساء، نظرا لنعومته وأناقته.

ومن الأمور اللافتة في اللون الوردي أنه يمكن تنسيقه في شكل ملابس كاجوال أو فساتين سواريه، ويمكن للسيدات أيضًا اختياره في الإكسسوارات والحقائب والأحذية، وتحرص الكثير من النجمات العربيات على اعتماد أزياء وفساتين باللون الوردي في مختلف إطلالاتهن لمظهر أكثر أنثوية ونعومة.

هند صبري

طلت النجمة هند صبري في إحدى المناسبات، قبل فترة، بإطلالة أنثوية ناعمة، حرصت خلالها على ارتداء فستان باللون الوردي مصمم من خامة التول المنفوش، ما منحها أناقة مختلفة وجاء الفستان بقصة الكتف الواحدة، وبتصميم البليسيه على الصدر مع حزام رفيع على الخصر، فيما صممت التنورة بتصميم الكشكش المنفوش من قماش التول الوردي ما منحها إطلالة جذابة وأنيقة.

نجوى كرم

واختارت المطربة اللبنانية نجوى كرم «جمبسوت» باللون الوردي الغامق خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، وبادى بأكمام مصممة بالنصف الكم، مع رقبة دائرية عالية فيما جاء البنطلون بتصميم ضيق وطويل مع جيوب جانبية، لإطلالة أكثر رقيًا ونعومة.

درة

ولم تستغن الفنانة التونسية درة عن إطلالاتها الأنيقة في المناسبات، وظهرت بفستان أنيق باللون الوردي من احد شوارع جزيرة ليدو على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

صُمم الفستان من توب بتصميم أنيق ذي فتحة صدر على شكل حرف V مع أكمام طويلة بليسيه ذات أساور فيما صممت تنورة الفستان الميدي بتصميم A line لإطلالة أكثر عصرية وجاذبية.

نانسي عجرم

وتلقى الفساتين والملابس ذات اللون الوردي اهتماما كبيرا من النجمة اللبنانية نانسي عجرم وتهتم بارتدائها بالتصميمات الأكثر رواجا، وتحرص على ارتدائها في إطلالاتها بكثرة.

واختارت نانسي عجرم الظهور بفستان راقٍ باللون الوردي الباستيل صُمم من توب كب مُزين بالريش على الصدر مع حزام رفيع على الخصر، فيما جاءت تنورته بتصميم ماكسي طويل، مع تنورة إضافية طويلة مما منحها إطلالة راقية وأنيقة.