الامارات | محكمة هندية ترفض الإفراج عن نجل شاروخان بكفالة

شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة هندية ترفض الإفراج عن نجل شاروخان بكفالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت محكمة مومباي بالهند طلب الإفراج المقدم من محامي آريان خان نجل الممثل الهندي شاروخان في قضية حيازته للمواد المخدرة.

وقامت المحكمة بتجديد مدة الحبس لـ14 يومًا على ذمة التحقيقات، ويتواجد آيان حاليًا بسجن مومباي هو و7 آخرين متورطين معه في نفس القضية، قد تم القبض عليهم على متن أحد السفن السياحية أثناء إقامته حفل على متنها وتناول المخدرات.

يذكر أن آريان يبلغ من العمر 23 عامًا وهو الأبن الأكبر من ثلاثة أبناء للنجم شاروخان.

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