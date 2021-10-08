إيفون نبيل تبث لحظة إخلاء شقتها على الهواء: مش هقفل لحد ما حاجتي تنزل (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استغاثات متكررة، توجهت بها البلوجر الشهيرة إيفون نبيل، على مدار الساعات القليلة الماضية، من خلال مجموعة من مقاطع البث المباشر، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تشكو فيها زوجها، وتتهمه بمحاولة سرقة أغراضها الشخصية من أثاث منزلي ومتعلقات شخصية، وغيرها، من مستلزمات بشقة زوجيتهما، فضلًا عن حبسها داخل المنزل مع أولادها ومنعها من النزول.

إيفون نبيل: اللايف حاميني من جوزي

ظهرت «إيفون»، منذ دقائق، في بث مباشر جديد، رصدت خلاله لحظات وصول بعض من أفراد أسرتها إليها، ومساعدتها في إنزال ونقل متعلقاتها الشخصية هي وأولادها، من منزل الزوجية، إذ لجأت إلى تصوير المشهد «لايف» كي تحتمي به، ولا يتمكن زوجها من التعدي عليها أثناء تصويره أمام المتابعين، قائلة: «هو مستخبي في البلكونة، عشان اللايف، عشان في 20 ألف شخص بيشوفوني».

ألفاظ غير لائقة

خلال مقطع البث المباشر، كشفت البلوجر أنها تعرضت لسماع العديد من الألفاظ الخادشة للحياء، التي توجه بها زوجها نحوها، خلال حديثه في الهاتف مع أحد الأشخاص: «طول الليل سامعة شتايم بودني، وبيقول ألفاظ مش كويسة».

وعن نقل متعلقاتها الشخصية من المنزل، أوضحت الزوجة، أنها غير قادرة على نقل مستلزمات عديدة من المنزل، نظرًا لضيق الوقت: «مفيش حاجة هتعوض خسارتي، مش عارفة أخد كل حاجتي، هلحق إزاي ألم حاجات بقالها 8 سنين، خدت شوية لعب للعيال، مقدرتش أخد كل حاجتي، أنا مجتش جنب حاجته، كل الحاجات اللي هو جايبها أنا مقربتش منها».

إيفون نبيل تستغيث

يوم أمس الخميس، استغاثت البلوجر الشهيرة بعد مرور أسابيع من الصمت، جراء تعدي زوجها وشقيقته عليها واتهامهما بتحفظهم على أطفالها ومنعهم عنها، إذ ناشدت المجلس القومي للمرأة، خلال مقطع فيديو مباشر عبر صفحتها على «فيسبوك»، قالت خلاله: «أنا بناشد المجلس القومي للمرأة، مش عايزة تعاطف وقتي واختفاء بعد الحدث ما يخلص، عايزة خناقتنا هنا، عايزة أعرف أجيب عيالي، هيروحوا من حضني، ومش هعرف أشوفهم تاني»، ثم عادت بعدها لتؤكد عودتهم وسرقة منزلها.

خلافات مستمرة واتهامات

منذ ما يقرب من شهر، خرجت إيفون نبيل، في مقطع فيديو أمام متابعيها للمرة الأولى، كشفت خلاله معاناتها من معاملة زوجها السيئة لها، التي استمرت قرابة ثمانية أعوام، «انقذوني أنا وولادي، بقالي 8 سنين بتعذب، وبتهدد بالسلاح، بعمل كل حاجة وبيهددني ويبهدلني، انقذوني منه».

وأوضحت «إيفون»، أن زوجها يتعدى عليها بالسلاح أمام أعين أطفالها، فضلًا عن محاولات منعه لها من ممارسة عملها وحبسها داخل المنزل: «أنا كنت مذيعة وحبسني في البيت، وقررت أشتغل بلوجر من هنا، وأعمل فيديوهات، لكن برده بيقلل مني، ومن أي دعم بيجيلي، لحد أما قرر ياخد مني اللاب توب ويغير الباسورد، ويحبسني هنا».

رد زوج إيفون نبيل

كشف مينا محروس، زوج البلوجر إيفون نبيل، خلال تصريحات لـ«هن»، في وقت سابق، أن سبب مشاكله معها، هي تصوير تفاصيل حياتهما الخاصة، كمنزلهما وبناتهما، وهو يرفض تقديم هذا المحتوى.