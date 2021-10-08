الامارات | اللقطات الأولى لانهيار مبنى سكني في باتومي.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن اللقطات الأولى لانهيار مبنى سكني في باتومي.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقطت كاميرا المراقبة لحظة الانهيار الجزئي لمبنى سكني من خمسة طوابق، والذي وقع صباح الجمعة 8 أكتوبر في مدينة باتومي الجورجية.

وفقًا للسلطات الجورجية، في وقت حالة الطوارئ، من المحتمل أن يكون تحت الأنقاض ما بين 10 إلى 15 شخصًا كانوا في الشقق الواقعة عند المدخل المنهار، ويتم الآن تحديد هذه المعلومات والتحقق منها.

كما ورد سابقًا، بعد وقت قصير من الحادث، تم إنقاذ شخصين - طفل يجلس في سيارة متوقفة بالقرب من المنزل، والذي كان مغطى بالحطام ورجل نجا بإصابات طفيفة.

في البداية، ظهرت أصوات ناجمة عن انفجار الغاز المنزلي قبل الانهيار مباشرة، حيث سمع شهود العيان صوتًا يشبه الانفجار.

حالياً، نفى أعضاء من فريق التحقيق هذه المعلومات.

كما لاحظ ضباط إنفاذ القانون، فإن السبب الأكثر احتمالاً للمأساة هو أعمال التجديد في الطابق الأول.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في مكان الحادث.

إقرأ أيضاً:

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news