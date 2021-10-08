الامارات | وفاة 14 شخصاً بتسمم جماعي بخمور مغشوشة.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 14 شخصاً بتسمم جماعي بخمور مغشوشة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب 22 شخصًا بعد تناول كحول مغشوش، توفي 14 منهم، في منطقة أورينبورغ الروسية القريبة من الحدود مع كازاخستان.

ويواصل ضباط إنفاذ القانون في روسيا التحقيق في ملابسات التسمم الجماعي للضحايا.

وكان الضحايا من سكان مقاطعات يانينسكي ودومباروفسكي واداموفسكي، حيث بدأت خمس قضايا جنائية في حالة الطوارئ.

كما ورد في القسم الإقليمي للجنة التحقيق، تم التعرف على شخص يبلغ من العمر 29 عامًا من أورسك واحتجازه، بزعم أنه منظم الإنتاج غير القانوني وبيع المنتجات المحتوية على الكحول على نطاق واسع.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال شخصين قاما ببيع المشروبات الكحولية المزيفة للسكان.

وفي إقليم أورسك، تم بالفعل اكتشاف مستودع وورشة لإنتاج المشروبات الكحولية، حيث صادرت قوات الأمن 1279 عبوة زجاجية وبلاستيكية بها كحول لم يتم ترويجها بعد.

كما تم العثور على أكثر من 3000 زجاجة بلاستيكية فارغة ومعدات لإنتاج وتخزين وتعبئة وتغليف المنتجات المحتوية على الكحول بكميات كبيرة.

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