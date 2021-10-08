الامارات | أسباب تمنع التخلص من دهون البطن

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تمنع التخلص من دهون البطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن هناك بعض الأسباب، التي تمنع التخلص من الدهون في الجسم وخاصة في منطقة البطن، ومنها ما يلي:

تناول الوجبات الخفيفة ليلا

تؤدي الأطعمة، التي يتم تناولها ليلا وخاصة إذا كانت غنية بالسعرات الحرارية إلى تكون الدهون في الجسم، ولا سيما في منطقة البطن، ولذلك نصح الخبراء بموائمة عادات الأكل مع ضوء النهار.

الفواكه المجففة

تحتوي الفواكه المجففة على نسبة عالية من سكر الفركتوز، ولذلك نصحت المجلة الألماني من يرغب في التخلص من الدهون في منطقة البطن الابتعاد عن الفواكه المجففة.

الإكثار من الكربوهيدرات

على الرغم من أن الكربوهيدرات مهمة لتوازن الطاقة، إلا أنه لا ينبغي الإكثار منها، فالكربوهيدرات المعالجة مثل البيتزا أو الكعك أو الخبز الأبيض ليست مفيدة بالضرورة عند محاولة التخلص من الدهون في منطقة الخصر، ونصحت المجلة الألمانية بتناول وجبات غنية بالدهون الصحية، مثل الأفوكادو والأسماك والمكسرات والبذور وزيت الزيتون والبيض.

منتجات الألبان

أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول منتجات الألبان يمكن أن يزيد الالتهاب في الجسم، خاصة منتجات الألبان التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

تجاهل مكونات الأطعمة

هناك الكثير من السكر والدهون في الشوكولاتة ورقائق البطاطس، ولكن الأمر يستحق أيضا النظر إلى مكونات بعض الأطعمة الأخرى في السوبر ماركت، فهناك بعض الأطعمة تحتوي على كميات كبيرة من السكر، ومن المهم أيضا الانتباه إلى الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

ونصح الخبراء الألمان بالإكثار من تناول البقوليات مثل الفاصوليا، والتي تمنع تراكم الدهون حول منطقة البطن.

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