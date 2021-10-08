الامارات | قِصر النظر لدى الأطفال.. الأسباب والأعراض

شكرا لقرائتكم خبر عن قِصر النظر لدى الأطفال.. الأسباب والأعراض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن قِصر النظر يعد من مشاكل العيون الشائعة لدى الأطفال، موضحة أن أسبابه تتمثل في قلة التعرض لضوء النهار بسبب قلة الحركة والاقتراب من شاشة التلفاز والحاسوب.

عارض أساسي

وأضافت الرابطة أن أعراض قِصر النظر هي تضييق حدقة العين أو إغماضها بشكل نصفي عند النظر إلى الأشياء البعيدة.

الوقاية

ولتجنب إصابة الطفل بقِصر النظر يتعين على الآباء تحديد مدة استخدام الطفل للأجهزة الإلكترونية، مع الحرص على أن يتعرض الطفل كثيرا للضوء الطبيعي والإكثار من الأنشطة الحركية، وذلك من خلال اللعب في الهواء الطلق والانطلاق في نزهات إلى المسطحات الخضراء.



تطور طبيعي

وكي يتطور نظر الطفل بشكل طبيعي ينبغي أن يخضع الطفل لفحوصات العيون بدءا من عمر ثلاث سنوات لاكتشاف إصابته بقِصر النظر مبكرا وعلاجه في الوقت المناسب بواسطة النظارات الطبية والعدسات اللاصقة وقطرة العين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news