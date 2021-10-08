الامارات | انهيار سقالة بناء ضخمة حول مبنى شاهق في هونغ كونغ.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار سقالة بناء ضخمة حول مبنى شاهق في هونغ كونغ.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت عاملة بناء بعد انهيار سقالات كبيرة في منطقة هابي فالي السكنية في هونغ كونغ، اليوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اثنين من عمال البناء حوصرا بعد حادث الانهيار الذي وقع بجوار مبنى شاهق. وسقط الهيكل بسبب هطول أمطار غزيرة ورياح تضرب المدينة التي تتعرض لتحذير من إعصار مداري.

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