في عيد ميلادها الأربعين.. إطلالات روبي بين الجرأة والأناقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تحتفل اليوم الفنانة روبي بعيد ميلادها الأربعين، وفي هذه المناسبة نستعرض أبرز إطلالتها التي عادة ما تخطف الأنظار بأناقتها وجاذبيتها.

تعتاد روبي الظهور خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات بإطلالات جريئة ومثيرة، تتعمد من خلالها إبراز أنوثتها ورشاقتها، وفي نفس الوقت تواكب أحدث صيحات الموضة.

وتتألق روبي، خلال اختيارها ارتداء فساتين قصيرة ومكشوفة من أعلى، وتحرص على ارتداء ملابس ذات ألوان غامقة وفاتحة بدرجات تتناسب مع لون بشرتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد روبي مكياجا هادئا بألوان يناسب لون بشرتها ويبرز ملامح وجهها، كما تعتمد دائمًا تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

وفي هذا السياق ننشر لكم مجموعة من الصور لأبرز إطلالات الفنانة روبي.