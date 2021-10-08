أكلات شعبية شهيرة حول العالم.. إليك 10 أطعمة قائمة على الحشرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل تتخيل أن تناول طبق من الديدان بمثابة طعام شهي؟.. حسنًا، قد يبدو مجرد التفكير في ذلك أمر فظيع، لكنك ستندهش عندما تعرف أن العديد من الناس حول العالم يستمتعون بتناول الحشرات والبق، بل هي من أشهى الأطعمة وأكثرها شعبية.

إليك 10 أطعمة قائمة على الحشرات بمثابة أكلات شعبية شهيرة حول العالم، نستعرضها وفقا لموقع timesofindia.

النمل الأحمر

إذا شعرت أن السلطة لاذعة، فما عليك سوى إضافة بعض النمل الأحمر مع قدر مليء بالخضروات الورقية، ممزوجًا بصلصة الصويا الكلاسيكية مع بعض التوابل الحارة، هذه الأطعمة الشهية الكلاسيكية تحظى بشعبية في بعض أجزاء آسيا، ويعتقد أن النمل الأحمر غني بالتغذية.

الصراصير

مجرد التفكير في تناول الصراصير أو حتى حملها يمكن أن يثير اشمئزازك، لكن هذا الطعام محبوب في عدة دول بالعالم بسبب ملمسهم ومذاقهم المقرمش.

الجراد

من أشهر الحشرات الصالحة للأكل حيث يسهل اصطياده وغني بالمواد الغذائية.

اليرقات والديدان الموبانية

اليرقات من أكثر الأطباق الشهية التي ستجدها في عشاء أفريقي كلاسيكي، تمت إضافة اليرقات والديدان الموبانية إلى الوجبات لزيادة التغذية وتوفير الشبع، غنية بالبروتينات، تم استهلاك هذه الديدان أيضًا لتقليل ندرة الغذاء في بعض أجزاء من إفريقيا، الكابا هي واحدة من أشهر الوصفات المصنوعة من الديدان.

حشرة السيكادا

تشتهر في العديد من الدول الآسيوية مثل تايلاند وماليزيا واليابان، في بعض المناطق يتم نقعها بالبهارات وتقلي إلى درجة الكمال.

يستمتع الأشخاص بتناول السيكادا أيضًا في بعض أجزاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم إقرانها بالخضروات الورقية والتوابل الأخرى.

العقارب

الوجبات الصينية غير مكتملة بدون هذه المقبلات المقرمشة، نعم، تعتبر العقارب من أكثر الأطعمة الشائعة في الشوارع في الصين، والتي يتم تغطيتها بالتوابل والمقلية، ومع ذلك، للتخلص من الطبيعة السامة للعقارب، هناك حاجة إلى الكثير من الكمال لطهيها.

عنكبوت الرتيلاء

يعتبر عنكبوت الرتيلاء أحد أكثر الأطعمة الشعبية في كمبوديا، قوامها المقرمش يشبه إلى حد كبير طعم سرطان البحر، ومع ذلك، فإن عملية طهي هذه تحتاج إلى الكثير من الخبرة، إذ إن بعض أجزاء من الرتيلاء غير صالحة للاستهلاك.

الديدان الطحينية

من المعكرونة إلى الحلويات اللذيذة، تحظى الديدان الطحينية بالحب لمذاقها الفريد وقوامها وتكوينها الغني بالمغذيات، من العديد من البلدان الآسيوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تعد الديدان الطحينية من الوجبات الشعبية التي يتم غليها وقليها وإضافتها فوق الوجبات لإضافة نكهة من المذاق.

الجنادب

غني بالبروتينات، يصنع من الجنادب بعض الوجبات التقليدية الشعبية في المكسيك، يتم طهيها مع البهارات وعصير الليمون والفلفل الحار وتقدم ساخنة، بعض الجنادب سامة لذا فإن عملية اصطيادها تتطلب الكثير من الجهد.

الحريشة أو أم أربعة وأربعين أو مئوية الأرجل

هي واحدة من أكثر الأطعمة شعبية في الشوارع في الصين، لقد كانت أيضًا جزءًا من الطب الصيني القديم، ولكن نظرًا لوجود السم في مئويات الأرجل، يتم طهيها بشكل صحيح والاستمتاع بها كوجبات خفيفة مقرمشة.