ابتعد عنها.. أطعمة تزيد من سوء أداء جهاز المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

من المهم اتابع النظام الغذائي الغني بالمغذيات الشاملة لدعم جهاز المناعة، خصوصا في ظل استمرار وتفشي فيروس كورونا ومع تغير المواسم وانتشار الأنفلونزا ونزلات البرد.

في إطار ذلك يتعين عليك تجنب الأطعمة والمشروبات التي تُضعف جهاز المناعة، ومن ثمّ تجعلك عرضة للأمراض بسهولة، وهي كالتالي وفقا لموقع "medicalnewstoday".

1- زيادة السكر:

ارتفاع مستويات السكر في الدم مرتبط بضعف المناعة، ويؤدي الحد من تناول الأطعمة والمشروبات السكرية إلى تحسين إدارة نسبة السكر في الدم والاستجابة المناعية.

2- الأطعمة المالحة:

تناول كميات كبيرة من الملح يضعف وظيفة المناعة الطبيعية ويزيد من الالتهاب، ومن قابليتك للإصابة بأمراض المناعة.

3- الأطعمة المقلية:

ليست مفيدة للصحة عامة، وتسبب ضعفًا في الجهاز المناعي، فهي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الضارة ويجب أن تكون محدودة في أي نظام غذائي صحي.

4- اللحوم المصنعة:

يتم طهي اللحوم المصنعة والمطبوخة في درجات حرارة عالية، ما يجعلها تسبب مخاطر الإصابة بالأمراض والإجهاد التأكسدي والالتهابات.

وتضر بجهاز المناعة لديك.

5- الوجبات السريعة:

قلّل من تناول تلك الوجبات قدر الإمكان، لأنها تضعف الاستجابات المناعية وتسبب خللاً وظيفيًا في جسمك.