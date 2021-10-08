طريقة عمل الصابون المغربي لتبييض البشرة.. خلطة سحرية سريعة المفعول

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يستخدم الصابون المغربي للبشرة منذ القدم، خاصة أنه يدخل في تكوينه العديد من الخلطات الطبيعية، لتنظيف البشرة وتوحيد لونها، ويعمل على إزالة آثار حب الشباب، التي تسبب الاحراج لبعض الفتيات.

ويمكن تحضير الصابون المغربي لتبيض البشرة في المنزل، عن طريق مجموعة من الخطوات، ذكرها موقع «group oriental».

الصابون المغربي لتبييض البشرة

مكونات الصابون المغربي

- ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

- ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.

- ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

- ملعقة ونصف من اللافندر المطحون.

- ملعقة كبيرة من الحناء البيضاء.

- ملعقة صغيرة من الطين الهندي، أو أي نوع آخر متوفر.

- ملعقتان كبيرتان من الكركم الخاص بالجسم.

- ملعقة صغيرة من دم الغزال.

- ملعقة كبيرة من النيلة المغربية.

- ملعقتان كبيرتان من الصابون المغربي.

- نصف ثمرة ليمون كبيرة الحجم.

- مقدار قليل من ماء الورد.

طريقة عمل الصابون المغربي بالمنزل

- تجهيز علبة بلاستيكية نظيفة ومعقمة.

- وضع كميات متساوية من الطين الهندي والترمس المطحون والشوفان المطحون والحمص المطحون واللافندر والحناء البيضاء.

- خلط جميع المكونات مع الكركم والنيلة المغربية ودم الغزال، وحفظها داخل العلبة.

طريقة استخدام الصابون المغربي

- عند عمل حمام مغربي، يجب وضع مقدار ملعقة كبيرة من خليط المكونات الجافة في وعاء عميق، وإضافة لها الصابون المغربي، وعصير الليمون الطازج، وماء الورد.

- خلط المكونات جيدا.

- توزيع المزيج على الجسم بالكامل، وتركه لمدة 10 دقائق.

- غسل الجسم بالماء الدافئ، ثم فركه بالليفة المغربية.

الصابون المغربي مع الكركم لتبييض البشرة

يساعد الكركم على تفتيح البشرة وزيادة نضارتها، خاصة عند استخدامه مع الصابونة المغربية الشهيرة بقدرتها على إزالة الجلد الميت.

مكونات الصابون المغربي بالكركم للتفتيح

- قالب صابون طاووس مبشور.

- نصف كوب من الحليب السائل.

- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

- ملعقة كبيرة من الكركم.

- ملعقتان كبيرتان من الصابون المغربي.

طريقة تحضير الصابون المغربي بالكركم

- وضع صابون الطاووس المبشور مع الحليب والنشا في قدر على النار.

- الاستمرار في تحريك الخليط حتى الحصول على قوام كثيف وثقيل.

- إطفاء النار ووضع الخليط جانبا.

- إضافة الكركم والصابون المغربي، للمزيج وخلطهم جيدا.

خطوات استعمال الصابون المغربي بالكركم

- فرد الخلطة على الجسم لمدة 30 دقيقة.

- إزالة الخلطة عن الجسد باستعمال الليفة المغربية.

- حفظ الخلطة داخل الثلاجة حتى استخدامها مجددا.