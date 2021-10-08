الامارات | لقاحات كورونا وسط القمامة في قرية مصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن لقاحات كورونا وسط القمامة في قرية مصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر أهالي في قرية مصرية، على كميات من لقاح فيروس كورونا المستجد، داخل القناة المائية للقرية ووسط القمامة.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصدر أمني، إن «أجهزة الأمن داخل مركز بني مزار، تلقت إخطارا من أهالي قرية إبشاق، بالعثور على كميات من لقاح كورونا، ملقاة داخل القناة المائية للقرية، ووسط أكوام القمامة، وأنه تم التحفظ على المضبوطات».

وأوضح شهود عيان، أنه «وخلال سير عدد من الأهالي، شاهدوا أكياسا طبية ملقاة بجوار أكوام القمامة بجوار القناة المائية، وعند فتح تلك الأكياس تبين أنها لقاحات كورونا المخصصة لتطعيم المواطنين».

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، محمد نادي فتح تحقيق بالحادث لمعرفة المتسبب فيه وكيفية وصول تلك الكميات إلى القمامة والقنوات المائية.

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