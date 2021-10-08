"الرز أو المكرونة بتعجن".. إليك طريقة الطهي السليمة بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

"الرز طلع معجن".. تواجه تلك المشكلة العديد من الفتيات خصوصا حديثي الزواج، ويبحثن عن حل لها.

الشيف نجلاء الشرشابي، قدمت خلال برنامجها "على قد الإيد" بقناة "سي بي سي سفرة"، طريقة بسيطة تمنع تعجن الأرز أو المكرونة أثناء الطهي.

1- عليك ضبط معايير تحضير الأرز أثناء الطهي جيدًا، فكل كوبين لهما كوبان ونصف من المياه، ويمكن مضاعفة الكمية عند الحاجة، ولكن لا تزيدي في معدل السوائل أكثر من ذلك حتى لا يتعجن.

2- عند ملاحظتك زيادة المياه أو السوائل بالأرز كثيرة، تخلصي منها أثناء الطهي سريعًا قبل التشرب الكامل.

3- بعد امتصاص الأرز لكل المياه وتعجنه اكشفي غطاء الحلة، حتى يتخلص الأرز ويبخر ما به من سوائل وهو على نار هادئة، ويفضل وضعه تحت شياطة، ولا تزداد تسويته بالبخار ويتعجن.

4- تجنبي غسل الأرز كثيرًا قبل الطهي، لأن هذه الخطوة تزيد من امتصاصه للسوائل قبل الطهي وبعده، ما يحوله سريعًا لأرز معجن حتى مع عدم زيادة السوائل الموضوعة له أثناء الطهي.

وفي النهاية حاولي عند تقديمه زائد المياه أن تزينيه بخضروات أو مكسرات جافة، لأنها ستمتص ما به من سوائل وتساعد على فصل حباته، ويفضل إضافة له حبات بسلة أو فول سوداني.

المكرونة:

- في البداية عليك إحضار وعاء عميق، وإضافة كمية ماء كبيرة تغمر فيها المكرونة.

- عليك أن نتنظري حتى يغلي الماء أولًا ثم قم بإضافة المكرونة، ولا تقم بكسرها.

- أضف الكثير من الملح فهو يساعد على تسويتها سريعاً ويمنع تعجينه، فهو الذي يهيئ المكرونة لامتصاص النكهة من الصوص فيما بعد.

- لا يفضل أن يوضع الزيت مع الماء، فهو بكل الأحوال لن يختلط، ولن يكون له أي فائدة.

- أما عن منعها من التشابك، فهي مهمة تنهيها طريقة وضع المكرونة في الماء، وكثرة تقليبها، وعدم الانصراف من أمامها، حتى لا تلتصق في بعضها.

-لا يفضل أبدًا أن تترك المكرونة في مائها بعد انتهاء غليها، فهذا سيجعلها تمتص الماء وتتعجن سريعاً، لذا يجب تصفيتها بمجرد إتمامها النضج ووضعها في طبق جاف.

- وحال الحاجة إلى التأكد من عدم التصاق المكرونة بعد خروجها من النار، عليك أن تضيف إليها ملعقتين من زيت الزيتون.

- يفضل ألا تغسل المكرونة أبدًا بعد سلقها، وإلا خسرت حرارتها وقوامها وطعمها معًا.

- عند وضعها كخطوة أخيرة في الصلصة يجب التأكد من أنها لا تأخذ أكثر من دقيقتين على النار.