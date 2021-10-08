5 خطوات سريعة للتخلص من قمل الرأس.. يتفشى بين الأطفال في الخريف

القاهرة - سمر حسين - صحة

ساعات فاصلة عن بدء أول أيام العام الدراسي الجديد 2021، الذي تستعد له الأمهات بشكل خاص مع أولادها، بتحضير كل ما يتعلق من المستلزمات الدراسية، فضلًا عن اتخاذات كل إجراءات الوقاية الصحية، حرصًا على عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، والعديد من الأمراض وغيرها من المعديات والحشرات سريعة الانتشار بين الطلاب داخل المدرسة، كظهور قمل الرأس، الذي يمكن أن يتفشى بسهولة بالغة مع الاختلاط واقتراب فصل الشتاء.

تحذيرات من انتشار قمل الرأس بين الأطفال

حذر مجموعة من الخبراء حول العالم، من تفشي قمل الرأس وانتقاله بين طلاب المدارس، إذ أنه ينتشر من خلال ملامسة الرأس، ومن المستحيل منع الأطفال، خاصة في سن الابتدائية، من الاقتراب من أصدقائهم والاختلاط بهم، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ولفت أحد الخبراء، إلى أن انتشار قمل الرأس متواجد طوال العام، لكنه يميل إلى التفشي بصورة كبيرة في فصل الخريف، مع بدء انخفاض درجات الحرارة، وعندما يعود الأطفال إلى المدرسة، ويبدأون في الاختلاط.

كيفية التخلص من قمل الرأس

خلال التقارير، قدم مجموعة من أطباء الجلدية، عدة نصائح للتخلص من بق الرأس، وحماية الأطفال من التعرض له.

وتمثلت تلك النصائح في:

1- استخدام المنتجات التي تحتوي على طارد طبيعي لقمل الرأس.

2- استخدام أمشاط بلاستيكية عند تصفيف الشعر.

3- عند تمشيط الشعر، يجب البدء من فروة الرأس كي يتم الوصول إلى بيض القمل، الذي يوضع ويفقس على جزء بسيط منها.

4- للتأكد من الإمساك ببيضات القمل، يجب تمشيط الشعر على أجزاء، كل جزء في اتجاهات متعددة.

5- خلال التمشيط أيضًا يجب سحب المشط دائمًا حتى نهايات الشعر، كي تتم عملية إزالة أكبر قد من القمل، فمن المحتمل أن ترى قملًا على المشط بعد سحبه بتلك الطريقة.