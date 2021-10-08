لايف ستايل

الامارات | إلهام شاهين: "سألت متخصصين من رجال الدين ! تبرعي بأعضائي حلال جداً"

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: "سألت متخصصين من رجال الدين ! تبرعي بأعضائي حلال جداً" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن تفاصيل تصريحاتها الأخيرة المثيرة للجدل حول التبرع بأعضائها بعد وفاتها.

وقالت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات لـ"روسيا اليوم" “موضوع التبرع بالأعضاء حلال جدا، وسألت متخصصين من رجال الدين المستنيرين، وقالوا هذا حلال جدا، وهما شخصيا مستعدان للتبرع بالأعضاء، مثل الشيخ خالد الجندي الذي قال هذا وأعلن أنه متبرع منذ عشر سنوات”.

وتابعت: “إحنا لما نموت الجسم ده هيروح للتراب والدود هياكله لكن لما أساعد حد إنه يعيش من غير ألم ومن غير أدوية”.

وقالت “التبرع بالأعضاء بمثابة صدقة جارية وأتمنى تفعيل قانون لتنظيمه”.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا