الامارات | مليار دولار من غوغل لإنترنت سريع وهواتف رخيصة في افريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مليار دولار من غوغل لإنترنت سريع وهواتف رخيصة في افريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت جوجل عزمها استثمار مليار دولار لاتاحة شبكة إنترنت أرخص وأسرع في أفريقيا.

وتعتزم مجموعة جوجل استثمار مليار دولار لاتاحة الوصول إلى شبكة الانترنت في أفريقيا، خلال السنوات الخمس القادمة.

وتهدف عملاق التكنولوجيا الأمريكية، صاحبة محرك البحث الشهير باسمها، لتوفير الإنترنت بشكل أسرع وبأسعار معقولة، ولدعم ريادة الأعمال في القارة السمراء.

ويطرح الاعتماد على الإنترنت مشكلة في إفريقيا، حيث أن أقل من ثلث سكان القارة البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة متصلون بإنترنت النطاق العريض، وفق البنك الدولي.

غير أن القارة، ومع قرابة نصف عدد السكان دون سن 18 عامًا، تمثل سوقًا واعدًا.

وبحسب جوجل، ورئيس ألفابيت، سوندار بيشاي، فقد أُحرزت "خطوات كبيرة" في السنوات القليلة الماضية، لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لجعل "الإنترنت متاحا وبأسعار معقولة ومفيدة لكل إفريقي".

وسيدعم هذا الاستثمار التحول الرقمي عن طريق ضمان تحسين قدرة الشبكة والوصول إليها، حسبما قال في بيان.

وكانت جوجل قد تعهدت قبل أربع سنوات بتدريب نحو 10 ملايين إفريقي من الشبان، وشركات صغيرة على المهارات الرقمية.

وقال المدير الإداري لـ"جوجل أفريقيا" نينيت جاجريا: "أؤمن بشدة أن لا أحد يستطيع حل مشكلات إفريقيا الكبرى أكثر من المطورين الشبان ومؤسسي الشركات الناشئة في إأفريقيا".

ومن العراقيل أمام الوصول إلى الإنترنت أيضا أسعار الهواتف الذكية.

وقالت جوجل إنها ستدخل في شراكة مع عملاق الاتصالات في كينيا سفاريكوم لإطلاق هواتف أندرويد بأسعار معقولة، لشريحة المستخدمين لأول مرة.

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